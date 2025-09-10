Μεθοδευμένες και κρυφές ενέργειες σε βάρος της κοινότητάς τους από πλευράς του Υφυπουργείου Κοινωνικές Πρόνοιας ώστε να δημιουργηθεί δομή εφηβικής προστασίας, καταγγέλλει το Συμβούλιο της Μονής. Επαναλαμβάνει την εναντίωσή του στην ανάπτυξη του έργου και καλεί την Υφυπουργό να το αναστείλει.

Σε επιστολή αναφέρει πως:

Η δημόσια τοποθέτηση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας στις 06/09/2025 ότι «Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη οποιοιδήποτε σχεδιασμοί για ενδεχόμενη ανάπτυξη δομών εφηβκής προστασίας στην κοινότητα Μόνης» όχι μόνο δεν καθησυχάζει τις ανησυχίες μας αλλά τις αυξάνει.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο παραμένει κάθετα εναντίον στην ανάπτυξη διότι πέραν των όσων αναφέρονται στις επιστολές μας, οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες πίσω από την πλάτη μας, μεθοδευμένα και πιθανότατα χωρίς να ενημερώσουν τον Πρόεδρο προχώρησαν αιφνιδιάζοντας μας τον Ιούλιο να εκχωρήσουν το Υφυπουργείο Πρόνοιας τεμάχιο στην περιοχή με οικιστικά σχέδια για το Κέντρο, με το όνομα, πολιτική οικογένεια, πλησίον του κέντρου της Κοινότητας. Τα λοιπά αναγράφονται σε επιστολές που έχουν ληφθεί και πολιτικά και κυβερνητικά.

Καλούμε τη Υφυπουργό ώστε και τώρα να κατανοήσει το πρόβλημα και να αποφασίσει προσεχώς την αναστολή όλων των περαιτέρω δράσεων για την κοινότητα, αναμένοντας το ταχύτερο απαντητικό βήμα.