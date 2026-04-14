Η αποπεράτωση το καλοκαίρι του 2024 του νέου ξωκλησιού του Προφήτη Ηλία στο βουνό που δεσπόζει μεταξύ Τάλας και Κοίλης, ήταν η τελική πράξη για την δημιουργία στο σύντομο μέλλον ενός μοναδικού έργου στην Κύπρο: Της δημιουργίας, ουσιαστικά, ενός εκκλησιαστικού πάρκου με επίκεντρο την φημισμένη διεθνώς Μονή Αγίου Νεοφύτου, στο οποίο οι χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής θα μπορούν συνδυαστικά να ασκούν τις προσωπικές τους ανάγκες, όπως προσκύνημα, πεζοπορία, φυσιολατρία και ξεκούραση μέσα στο πράσινο.

Τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων χιλιάδες προσκυνητές και άλλοι εκδρομείς από κάθε μέρος της Κύπρου, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το φυσικό τοπίο και τις διαδρομές που ήδη έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των θρησκευτικών αυτών έργων. Με κέντρο την Μονή Αγίου Νεοφύτου, σε μια μεγάλη έκταση στην περιοχή της Τάλας ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν τρία ξωκλήσια, ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Αντώνιος και πλέον ο Προφήτης Ηλίας. Πέραν του λατρευτικού στοιχείου, η ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτά, περιλαμβάνει επίσης την ύπαρξη μονοπατιών της φύσης και περιπατητικών διαδρομών στην ούτως ή άλλως μοναδικής φυσικής καλλονής και οικολογικής αξίας έκταση, με στόχο οι προσκυνητές και περιηγητές να μπορούν να συνδυάζουν το προσκύνημα τους με μια βόλτα στη φύση και να απολαμβάνουν από τα υψηλότερα σημεία της διαδρομής ένα τοπίο που κόβει την ανάσα και που εκτείνεται από το αεροδρόμιο Πάφου μέχρι τις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας.

Τα εγκαίνια του τελευταίου εκ των θρησκευτικών αυτών έργων τέλεσε τον Ιούλιο του 2024 ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, μαζί με τον Επίσκοπο Χύτρων και Ηγούμενο του Αγίου Νεοφύτου, Λεόντιο. Σε ένα μεγάλο υψόμετρο, με θέα που κόβει την ανάσα, το τρίτο παρεκκλήσι πέριξ της Μονής, δόθηκε στους πιστούς και τους λοιπούς επισκέπτες της περιοχής. Ο Προφήτης Ηλίας έχει χτιστεί στο σημείο όπου υπήρχε στην αρχαιότητα άλλος ναός αφιερωμένος στη χάρη του, ενώ συμβολική ήταν και η περίοδος των εγκαινίων, αφού όπως τονίσθηκε η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, επέτειο της αποφράδας ημέρας για την Κύπρο.

Τα δύο πρώτα από τα ξωκλήσια που αποτελούν μέρος του έργου έχουν ολοκληρωθεί και είναι επισκέψιμα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τα ξωκλήσια του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Εφραίμ. Το τελευταίο αποτελεί ήδη σημείο καθημερινής έλευσης δεκάδων ή και εκατοντάδων πιστών τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, αφού έχει ανεγερθεί επί του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην είσοδο της Μονής Αγίου Νεοφύτου και η προσέγγιση του είναι πολύ εύκολη.

Το λιγότερο γνωστό παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, αντιθέτως, έχει αναστηλωθεί βορείως της Μονής, επί του ναού που ήδη υπήρχε και είχε σκεπαστεί από μπάζα στο πέρασμα των χρόνων, και απαιτεί άσκηση και θέληση από τους επισκέπτες του: Θα πρέπει κανείς να ανέβει το μονοπάτι με τα 335 συνολικά σκαλιά, που ξεκινά από τον χώρο στάθμευσης του μοναστηριού και καταλήγει στο ξέφωτο της καταπράσινης πλαγιάς όπου χτίστηκε ο ιερός χώρος.