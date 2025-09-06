Αναβρασμός επικρατεί στην κοινότητα της Μονής στην επαρχία Λεμεσού, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκχωρήσει κρατικό τεμάχιο της περιοχής στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με σκοπό την ανάπτυξη δομών εφηβικής προστασίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για μια απόφαση που βρίσκει κάθετα αντίθετους τόσο τους κατοίκους όσο και το Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο πλέον αναμένει την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Κοινοτική Αρχή, η οποία φέρεται να δέχεται πιέσεις, ύβρεις ακόμη και προπηλακισμούς από αγανακτισμένους κατοίκους. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι η τοπική Αρχή φέρει ευθύνη για την υλοποίηση του έργου — παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζεται, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη διαβούλευση ή επίσημη ενημέρωση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μονής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποστείλει το τελευταίο διάστημα σειρά επιστολών προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και υπηρεσίες, καθώς και προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλώντας σε ανάκληση της απόφασης. Υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι η κοινότητα αιφνιδιάστηκε από την απόφαση παραχώρησης της κρατικής γης, ενώ επιμένουν ότι μια τόσο σοβαρή ενέργεια θα έπρεπε να είχε προηγηθεί διαλόγου με την τοπική Αρχή και τους κατοίκους.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τον Οκτώβριο του 2024 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας απέστειλαν επιστολή για λήψη απόψεων στον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων, δηλαδή στον κοινοτάρχη Παρεκκλησιάς και όχι στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Μονής, με τα μέλη του Συμβουλίου να αισθάνονται ότι παρακάμφθηκαν από την όλη διαδικασία.

Σε επιστολή που εστάλη στις 23 Ιουλίου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μονής, σε συντονισμό με το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων, ξεκαθαρίζει ότι είναι κάθετα αντίθετο με την ανέγερση της δομής και τονίζει πως η ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από τη λειτουργία της, θα βαραίνει αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι το θέμα διαβιβάστηκε στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, λόγω αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, το κρατικό τεμάχιο που παραχωρήθηκε έχει έκταση 2.728 τετραγωνικών μέτρων και γειτνιάζει με κατοικία οικογένειας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο οι γονείς όσο και ένα από τα παιδιά. Επιπλέον, από τη βόρεια πλευρά του τεμαχίου, βρίσκονται κατοικίες όπου διαμένουν ηλικιωμένοι.

Η κοινότητα εκφράζει έντονο προβληματισμό για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία δομών φιλοξενίας εφήβων σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να επιφέρει οχληρία, αναρχία και παραβατικές συμπεριφορές, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Η Κοινοτική Αρχή με νέα επιστολή αυτή την φορά προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητά την άμεση ακύρωση του έργου και δηλώνει ότι αναμένει απάντηση από τον ίδιο προσωπικά. Ο «Φ» επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μονής, Γεώργιο Ευριπίδου, ο οποίος επιβεβαίωσε την τεράστια κοινωνική αναστάτωση και τις πιέσεις που δέχεται από μερίδα κατοίκων.

Όπως ανέφερε, αναμένει τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί του θέματος, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την κρίση και την ευαισθησία του σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Ανάβει φωτιές το θέμα των δομών φιλοξενίας

Το ζήτημα δημιουργίας χώρων φιλοξενίας ανηλίκων – εφήβων παιδιών είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια το Κράτος και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι επί προηγούμενης κυβέρνησης είχε αποφασιστεί η δημιουργία κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην κοινότητα Ζύγι, με την κοινοτάρχη να αντιδρά έντονα. Αργότερα υπήρξαν πληροφορίες για τη δημιουργία δομής στο ΚΕΝ Πάφου, όπου και πάλι υπήρξαν αντιδράσεις. Το ίδιο σκηνικό διαδραματίστηκε και στη Λακατάμια, ενώ ακολούθησε ξεσηκωμός των κατοίκων των Λατσιών και του Γερίου τον Νοέμβριο του 2023, μετά και την πρόθεση που εκφράστηκε για ανέγερση δομής εντός των ορίων των περιοχών αυτών.

Σε σίριαλ με έντονες αντιδράσεις, δημόσιες επικρίσεις και τοποθετήσεις εκατέρωθεν εξελίχθηκε και η πρόθεση της κυβέρνησης για ανέγερση δομών προστασίας ανήλικων προσώπων στην περιοχή της Σφαλαγγιώτισσας του Δήμου Αμαθούντας κατά τα έτη 2023 και 2024. Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι δημότες των Δήμων Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου, κατήλθαν σε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας.