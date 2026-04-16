Μόλις 14 από τους περίπου 130 λειτουργούς που στελεχώνουν την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) κατέχουν μόνιμη οργανική θέση, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, η οποία προειδοποιεί ότι η υποστελέχωση θέτει σοβαρές πιέσεις σε μια υπηρεσία που διαχειρίζεται το 80% του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΥΔΕΠ, η Κλαδική Επιτροπή ΠΑΣΥΔΥ της υπηρεσίας αναφέρει ότι τα περισσότερα από τα ευρήματα ήταν ήδη γνωστά και είχαν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζονται, την ώρα που, όπως σημειώνει, η διαχείριση των υποθέσεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι αιτήσεις που καταγράφονται στην έκθεση έχουν εδώ και καιρό τερματιστεί, ενώ εκατοντάδες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έχουν επιλυθεί. Προσθέτει ακόμη ότι το 2024 ολοκληρώθηκαν 925 παραπομπές δικαιούχων ΕΕΕ σε εργασία μέσω της ΔΥΑ, καθώς και εκατοντάδες άλλες σε προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί σημαντικά οι καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων, εξέλιξη που, όπως τονίζει, επιτεύχθηκε κάτω από συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης στο προσωπικό.

Όπως σημειώνει η ΠΑΣΥΔΥ, πίσω από κάθε αίτηση για ΕΕΕ, κάθε πληρωμή επιδόματος τέκνου και κάθε ανανέωση παροχής για μονογονεϊκή οικογένεια βρίσκεται ένας λειτουργός της ΥΔΕΠ, ο οποίος εξετάζει τον φάκελο, επαληθεύει τα στοιχεία και λαμβάνει απόφαση. Σύμφωνα με τη συντεχνία, αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 40.000 φορές τον μήνα, για συνολικά 150.000 νοικοκυριά, με ετήσιο προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΣΥΔΥ επισημαίνει ότι το έργο αυτό διεκπεραιώνεται από προσωπικό που βρίσκεται, όπως αναφέρει, «στα όρια του δυνατού», αφού μόνο το 10% των εργαζομένων διαθέτει μόνιμη οργανική θέση, ενώ οι υπόλοιποι είναι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιο προσωπικό ή αποσπασμένοι υπάλληλοι.

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει 42 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι πέντε μόνο κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2026. Κατά τη συντεχνία, κάθε αποχώρηση συνεπάγεται ανακατανομή χιλιάδων υποθέσεων σε λιγότερους λειτουργούς, αλλά και απώλεια πολύτιμης εμπειρίας για την υπηρεσία.

Η ΠΑΣΥΔΥ τονίζει ότι, παρά τις αποχωρήσεις και την πίεση, η Υπηρεσία δεν κατέρρευσε, καθώς οι εργαζόμενοι που παρέμειναν συνέχισαν να εργάζονται καλύπτοντας πολλαπλά καθήκοντα, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των επιδομάτων σε ευάλωτες οικογένειες.

Η συντεχνία υποστηρίζει ακόμη ότι η ευθύνη για το χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης δεν βαραίνει το προσωπικό της ΥΔΕΠ και θέτει το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη μια υπηρεσία τέτοιας σημασίας, όταν το 90% του προσωπικού δεν κατέχει μόνιμη θέση.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, έχει ήδη καταρτιστεί ολοκληρωμένη πρόταση για εξορθολογισμό της δομής της ΥΔΕΠ, με βασικό αίτημα τη σταδιακή αντικατάσταση των προσωρινών θέσεων από μόνιμες οργανικές και τη δημιουργία βιώσιμης οργανικής δομής. Όπως αναφέρει, η πρόταση αυτή παραμένει εδώ και καιρό αναπάντητη από το Υπουργείο Οικονομικών.

Καταληκτικά, η συντεχνία ζητεί άμεση πρόοδο, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους της υπηρεσίας, καμία νομοθεσία, κανένα πληροφοριακό σύστημα και καμία έκθεση ελέγχου δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη για επαρκή στελέχωση, εμπειρία, σταθερότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.