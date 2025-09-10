Τρομάζουν οι αριθμοί όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο. Όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης σε ερώτηση της βουλευτού κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ο συνολικός αριθμός καταγγελιών/αναφορών/περιστατικών τα οποία έτυχαν χειρισμού από τα επαρχιακά κλιμάκια κατά το 2024 ανήλθαν σε 3.322.

Σύμφωνα με τον υπουργό, από τα περιστατικά αυτά, μέχρι στιγμής σχηματίστηκαν 1.300 ποινικοί φάκελοι και καταχωρήθηκαν στο δικαστήριο 703 υποθέσεις. Εκδόθηκαν δε, συνολικά 711 εντάλματα σύλληψης και 672 Διατάγματα Αποκλεισμού Υπόπτου ή απομάκρυνσης θυμάτων.

Για την περίοδο 1/1/2025-30/4/2025, ο συνολικός αριθμός καταγγελιών/αναφορών/περιστατικών τα οποία διερευνήθηκαν από τα επαρχιακά κλιμάκια ήταν 1.135. Από αυτά μέχρι στιγμής, σχηματίστηκαν 386 ποινικοί φάκελοι και καταχωρήθηκαν στο δικαστήριο 283 υποθέσεις. Εκδόθηκαν, επίσης, 260 εντάλματα σύλληψης και 279 διατάγματα αποκλεισμού υπόπτου ή απομάκρυνσης θυμάτων.

Η εικόνα θεωρείται ακόμη πιο ζοφερή, αν ληφθεί υπόψιν πως για πολλές άλλες υποθέσεις δεν υποβάλλονται καταγγελίες.

Σε ερώτηση της κ. Ατταλίδου ως προς το κατά πόσον εφαρμόζεται το σχετικό Πρωτόκολλο, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μάριος Χαρτσιώτης αναφέρει, πως «το Πρωτόκολλο αναπτύχθηκε από την Αστυνομία, το 2018, με στόχο τη συμμόρφωση με το άρθρο 51 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμησης της Βίας κατά Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης-κυρωτικός Νόμος [Ν.14(ΙΙΙ)/2017], καθώς και του άρθρου 21 του “περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου του 2016” [Νόμος 51 (Ι)/2016].

Σύμφωνα με τον υπουργό, το άρθρο 51 του κυρωτικού νόμου Ν.14(ΙΙΙ)/2017 προνοεί την αξιολόγηση της επικινδυνότητας, δηλαδή την αξιολόγηση του κινδύνου φονικότητας, της σοβαρότητας της κατάστασης, του κινδύνου επαναλαμβανόμενης βίας, με απώτερο στόχο ο εκτιμώμενος κίνδυνος να τυγχάνει της κατάλληλης διαχείρισης και να παρέχεται συντονισμένα στα θύματα ασφάλεια και υποστήριξη. Με την ψήφιση του “περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 (Ν. 115(Ι)/2021)”, η πρόνοια αυτή προβλέπεται στο άρθρο 21.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, ανάλογα με την ερμηνεία του αποτελέσματος της αξιολόγησης (Ψηλή, Μέτρια, Συνηθισμένη επικινδυνότητα), λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Μεταξύ άλλων μέτρων είναι, η σύλληψη, η προσωποκράτηση, η αφαίρεση πυροβόλων όπλων, το διάταγμα αποκλεισμού (προσωρινό), η άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η διευθέτηση προσωρινής εναλλακτικής διαμονής του θύματος, η διασύνδεση με το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια κ.ά.

Ο κ. Χαρτσιώτης ενημερώνει την κ. Ατταλίδου, πως «σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου [Ν.115(I)/2021], η Αστυνομία προβαίνει σε έγκαιρη ατομική αξιολόγηση των θυμάτων έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό την αξιολόγηση κινδύνου και τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Επιπρόσθετα, από τον Ιανουάριο του 2018 η Αστυνομία έχει υιοθετήσει και εισαγάγει το Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε Περιπτώσεις Βίας Μεταξύ Πρώην ή Νυν Συζύγων, Συμβίων και Συντρόφων, που ξεκαθαρίζει πως η σχετική αξιολόγηση θα γίνεται μόνο από μέλη της Αστυνομίας που θα έχουν τύχει σχετικής ειδικής εκπαίδευσης στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου.