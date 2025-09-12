Για άλλη μια χρονιά, ο επιβλητικός βρακάς της Γιορτής του Κρασιού πήρε τη θέση του στην είσοδο του Δημόσιου Κήπου της Λεμεσού, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή της Κύπρου.

Η 64η Γιορτή του Κρασιού θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025. Στην τελετή τοποθέτησης του βρακά παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη συνοδεία των κανταδόρων της χορωδίας «Αρίονες», που τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια του κρασιού, δόθηκε το εναρκτήριο σύνθημα για την πολυαναμενόμενη γιορτή.

Ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει καινοτομίες και ανανεωμένο σκηνικό, αφού – όπως είπε – ο Δήμος προχώρησε έγκαιρα σε διαδικασίες προσφοροδότησης για αλλαγές στον χώρο του φεστιβάλ. «Θέλουμε να εκπλήξουμε τον κόσμο με νέο σκηνικό και πλούσιο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα της φετινής γιορτής περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, σατιρικά δρώμενα, καθώς και συμμετοχές καλλιτεχνών από την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο κ. Αρμεύτης εξέφρασε την ελπίδα ότι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η προσέλευση θα ξεπεράσει και πάλι τα περσινά ρεκόρ συμμετοχής και κατανάλωσης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται φέτος στη σύνδεση της γιορτής με την κυπριακή ύπαιθρο, ειδικά μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στα Κρασοχώρια. «Η Γιορτή του Κρασιού δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την επαρχία. Με εκδηλώσεις τόσο στην πόλη όσο και σε κοινότητες όπως η Μαλιά και το Καλό Χωριό, θέλουμε να τονίσουμε ότι η Λεμεσός είναι ταυτόχρονα πόλη και επαρχία», σημείωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι στόχος είναι κάθε χρόνο να φιλοξενούνται δράσεις σε διαφορετικές κ οινότητες.