Με τις μονάδες αφαλάτωσης είμαστε σε θέση να πούμε από τώρα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην επαρχία Πάφου για σκοπούς υδροδότησης, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου, προσθέτοντας πως λύνεται το πρόβλημα της Πάφου και για το 2026.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Τρύγου Παναγιάς, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως η προσπάθεια και ο στόχος τους εστιάζεται στο να μην γίνουν περικοπές για σκοπούς ύδρευσης.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο, φαίνεται ότι θα τα καταφέρουμε να μην υπάρχουν περικοπές παρόλο που είμαστε στην αρχή του νέου υδρολογικού έτους και επειδή έχουμε προσδοκίες ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές από την περσινή άνομβρη χρονιά», δήλωσε.

Πρόσθεσε επίσης πως ως Υπουργείο προγραμματίζουν και οργανώνονται τουλάχιστον να μην έχουν πρόβλημα για σκοπούς ύδρευσης σε όλη την Κύπρο.

Οι σχεδιασμοί που γίνονται τους επόμενους μήνες, συνέχισε, «είναι να μην έχουμε έλλειψη νερού υδροδότησης και το 2026 ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως «με τις μονάδες αφαλάτωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, είμαστε σε θέση να πούμε από τώρα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην επαρχία Πάφου για σκοπούς υδροδότησης. Άρα λύνεται το πρόβλημα της Πάφου για σκοπούς υδροδότησης και για το 2026», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε, επίσης, ο κ. Γρηγορίου ότι έχουν προσδοκίες ότι φέτος θα είναι μια καλή χρονιά όχι μόνο για σκοπούς ύδρευσης αλλά και για την αύξηση των αποθεμάτων στα φράγματα και ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα και τη γεωργία και για τις μεγάλες φυτικές καλλιέργειες, όπως είναι τα αμπέλια και τα σιτηρά τα οποία χρειάζονται βροχές για να μπορούν να παράξουν και να ευδοκιμήσουν, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου, σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τις τοπικές αρχές αλλά και με το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, έχουν καταφέρει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να διαχειριστούν με επάρκεια και αξιοπιστία το θέμα του υδατικού και να μην χρειαστεί να προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε περικοπές νερού στους καταναλωτές.

Αυτό, συνέχισε, το έχουμε καταφέρει και σίγουρα τα πράγματα βελτιώνονται υπό την έννοια ότι έχουν αρχίσει να μαζεύουν νερό και οι αφαλατώσεις.

Ενδεικτικά ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως με τη λειτουργία των μονάδων, δηλαδή των 12.000 κυβικών μέτρων νερού στα Πότιμα και των 15.000 κυβικών μέτρων νερού στα Κούκλια η οποία ποσότητα μέχρι το καλοκαίρι θα αυξηθεί στις 25.000 κ.μ., δηλώνει με βεβαιότητα ότι το θέμα του υδατικού όσον αφορά το πόσιμο νερό στην πόλη και την επαρχία της Πάφου το έχουμε λύσει, κατέληξε.