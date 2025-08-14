Η Κύπρος, όπως και οι πλείστες μεσογειακές χώρες, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας. Η αυξανόμενη ανομβρία και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθιστούν την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων πιο επείγουσα από ποτέ. Μιλώντας στον «Φ» ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνει ότι μέσα στο ζοφερό αυτό κλίμα οι μονάδες αφαλάτωσης δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν επαρκής δράση από μόνες τους, αλλά επείγει η προώθηση στον τόπο και νέων φραγμάτων.

Η Πάφος, με την ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία της, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προκλήσεων, τονίζει. Οι μονάδες αφαλάτωσης έχουν αναμφίβολα προσφέρει κάποιο μετριασμό, αλλά υπάρχει σαφής ανάγκη να προχωρήσουμε σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις, όπως η κατασκευή νέων φραγμάτων, για να εξασφαλίσουμε επαρκή προμήθεια νερού στο μέλλον.

Η ανάγκη για την κατασκευή δύο επιπλέον φραγμάτων στην επαρχία Πάφου, στον ποταμό Διαρίζου κοντά στην κοινότητα Σουσκιούς και στον ποταμό Έζουσας κοντά στην κοινότητα Επισκοπής, καθίσταται επιτακτική λόγω της υδατικής κατάστασης, υποστηρίζει ο κ. Σαββίδης. Οι μελέτες για τα έργα αυτά έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή τους και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λειτουργίας τους.

Τα φράγματα αυτά, μόλις ολοκληρωθούν, θα βοηθήσουν ώστε να έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού και θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, παρατηρεί.

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει υποφέρει από σοβαρές ελλείψεις νερού και η στάθμη των φυσικών πηγών νερού, όπως οι λίμνες και τα ποτάμια, έχει μειωθεί σημαντικά, αναφέρει ο βουλευτής Πάφου. Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι περίπου 500 mm, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από ότι σε άλλες μεσογειακές χώρες και επικεντρώνεται κυρίως στους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, η αποθήκευση δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση της χώρας, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται ραγδαία λόγω του τουρισμού και της γεωργικής καλλιέργειας, αναφέρει.

Στη διαχείριση των υδάτων, οι μονάδες αφαλάτωσης παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση νερού και στην αποτελεσματική διανομή του, δηλώνει.

Η Κύπρος διαθέτει αρκετές μεγάλες δεξαμενές, όπως το Φράγμα του Κούρη, το Φράγμα του Ασπρόκρεμου, το Φράγμα της Ευρέτου, το Φράγμα Κανναβιού, που παρέχουν νερό για ύδρευση, άρδευση και τουριστικές δραστηριότητες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι υδάτινοι πόροι είναι συχνά ανεπαρκείς στην Κύπρο, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι δεξαμενές αδειάζουν και οι βροχοπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση λόγω της ανάπτυξης της γεωργίας και του τουρισμού ασκεί πρόσθετη πίεση στο σύστημα ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες αφαλάτωσης, αν και σημαντικές, δεν επαρκούν από μόνες τους για να καλύψουν τη ζήτηση νερού της Κύπρου, αναφέρει.

Η Πάφος μεγαλώνει και μαζί οι ανάγκες νερού. Ο πληθυσμός διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια, οι τουρίστες πολλαπλασιάστηκαν και οι ξενοδοχειακές μονάδες φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Δεδομένης αυτής της μεγάλης ζήτησης νερού η ανάγκη για νέα φράγματα είναι επιτακτική, τονίζει.

Η δημιουργία νέων φραγμάτων στην Πάφο θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για το υδατικό πρόβλημα της περιοχής, προσφέροντας αυξημένη αποθηκευτική ικανότητα για την κάλυψη των αναγκών σε άρδευση, ύδρευση και τουριστικές δραστηριότητες. Η νέα υποδομή θα διευκολύνει την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα νερού κατά την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο, καταλήγει ο Χρύσανθος Σαββίδης.