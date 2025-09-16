Παρενέργειες είχε η στάση που τήρησε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στο θέμα των διαχωρισμών των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, όπως εκφράστηκαν την περασμένη Τετάρτη στην Επιτροπή Νομικών.

Ο Μιχάλης Βορκάς τάχθηκε κατά των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση και το «σπάσιμο» του διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα, ζητώντας όπως εξεταστούν άλλοι τρόποι ώστε να ελέγχονται οι αποφάσεις για αναστολή ποινικής δίωξης ή διακοπή μιας δίωξης. Μάλιστα, συμφώνησε ότι οι αλλαγές δεν δικαιολογούνται στη βάση του δικαίου της ανάγκης.

Χθες (15/9) σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης και εκπροσωπεί πάντοτε το Σύλλογο στη Βουλή για ανάλογα θέματα, απέστειλε επιστολή στον κ. Βορκά, με την οποία παραιτείται από τη θέση του επειδή ως αρμόδια Επιτροπή δεν ρωτήθηκε για τις απόψεις της για το ζήτημα. Μάλιστα, στην τετρασέλιδη επιστολή του, διερωτάται πού είναι ο σεβασμός της έκφρασης αφού τα μέλη της Επιτροπής δεν ακούστηκαν για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Τη θέση του κ. Στεφάνου, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο οποίος συμφωνεί με τις αλλαγές που προωθούνται, ασπάζονται και μέλη του προεδρείου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τα οποία μελετούν ποια στάση θα τηρήσουν. Σημειώνεται ότι εντός του Συμβουλίου του ΠΔΣ υπάρχουν και αρκετά μέλη που συμφωνούν με τη θέση όπως εκφράστηκε στη Βουλή από τον κ. Βορκά.

Το θέμα αναμένεται ότι θα τεθεί στην επόμενη συνεδρία του σώματος των δικηγόρων προς συζήτηση. Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στο θέμα, αφού αυτοί εκπροσωπούν κατηγορούμενους στα Δικαστήρια και εξαρτώνται κατά πολύ από τις προωθούμενες αλλαγές και το ποιος θα ασκεί ποινικές διώξεις ή θα τις διακόπτει. Σύμφωνα με τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης, τις ποινικές διώξεις αναλαμβάνει ο Γενικός Δημόσιος Κατήγορος που θα διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως και ο Βοηθός Γενικός Δημόσιος Κατήγορος.