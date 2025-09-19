Μια από τις μεγαλύτερες πληγές του Νοσοκομείου Λάρνακας, που είχαν σχέση με την εξυπηρέτηση ασθενών στις Πρώτες Βοήθειες, επιχειρεί να κλείσει ο ΟΚΥπΥ με τη λειτουργία του νέου ΤΑΕΠ, που λειτούργησε χθες και έχει ως στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, αλλά και τη μείωση του χρόνου αναμονής. Οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ΤΑΕΠ, σ’ ό,τι αφορά στον χώρο, είναι εντυπωσιακές, αφού πλέον το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διαθέτει σύγχρονο τμήμα Πρώτων Βοηθειών.

«Όλα κύλησαν ομαλά το πρώτο 24ωρο», ανέφερε στο philenews η υπεύθυνη του ΤΑΕΠ Λάρνακας, παθολόγος, Μάρω Κληρίδου, σημειώνοντας πως εξετάστηκαν 122 ασθενείς. «Κάθε εικοσιτετράωρο αυτή την περίοδο βλέπουμε 120-130 ασθενείς, οπόταν η χθεσινή ήταν μια φυσιολογική μέρα για Σεπτέμβριο», σημειώσε.

Κληθείσα ν’ αναφέρει ποιες αλλαγές θα δουν οι ασθενείς στο ΤΑΕΠ της Λάρνακας έκανε λόγο «για μεγάλες διαφορές» στον χώρο που ανακαινίστηκε. «Είναι πιο μεγάλος ο χώρος, έχουμε πιο πολλές κλίνες για να διοχετεύουμε τους ασθενείς και η προσπάθεια είναι να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής. Οι υφιστάμενες κλίνες πλέον είναι 15, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές για λοιμώδη νοσήματα και βραχεία νοσηλεία. Με την ολοκλήρωση της β’ φάσης θα υπάρχουν 24 συνολικά κλίνες. Παλαιότερα ήταν τρεις μόνιμες κλίνες και έγινε μια προσπάθεια και έγιναν πέντε».

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την κ. Κληρίδου, σε αυτή τη φάση ολοκληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξεταστήρια, το παιδιατρικό, ο χώρος διαλογής και το δωμάτιο ταχείας διακίνησης ασθενών. Κατά τη δεύτερη φάση θα ολοκληρωθούν ακόμη δύο εξεταστήρια, τα δωμάτια του τραύματος και της αναζωογόνησης. «Αυτό δεν σημαίνει πως τώρα δεν υπάρχουν χώροι για την αναζωογόνηση. Διαμορφώσαμε προσωρινά κάποια δωμάτια για ν’ ανταποκριθούμε και σε αυτή την ανάγκη», διευκρίνισε η κ. Κληρίδου.

Όπως αναφέρει ο ΟΚΥπΥ, το νέο ΤΑΕΠ είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα και ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους και στελεχώνεται από έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στην άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. Στα πλάνα υπάρχει και η ενίσχυση του ΤΑΕΠ σε προσωπικό. Η κ. Κληρίδου ανέφερε, σ’ ό,τι αφορά στο ιατρικό προσωπικό, πως θα γίνουν δύο νέες προσλήψεις και πως αυτή τη στιγμή εργάζονται 14 γιατροί στο ΤΑΕΠ.

Μια από τις αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι πως άλλαξε η είσοδος του ΤΑΕΠ. Βρίσκεται πλέον στη βόρεια πλευρά του παλαιού κτηρίου και συγκεκριμένα στον χώρο όπου εισέρχονταν οι ασθενείς με covid, την περίοδο της πανδημίας. Η διέλευση πραγματοποιείται από την κεντρική είσοδο του παλαιού κτηρίου, όπου υπάρχει δυνατότητα σύντομης στάσης για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών, ενώ ο χώρος στάθμευσης παραμένει ο ίδιος.

Σημειώνεται πως από τις 18 Ιουλίου λειτουργεί στις ημέρες αιχμής (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) από τις 14:30-21:30 και Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης Ασθενών.