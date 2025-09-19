Ιστορικό ρεκόρ στις κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών σημειώνεται στην Κύπρο το 2025, χωρίς αυτό να υποδηλώνει απαραίτητα αύξηση της διακίνησης, δήλωσε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Χρίστος Αντρέου. Όπως τόνισε, η εντατικοποίηση των στοχευμένων επιχειρήσεων στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.

Διπλασιασμός ποσοτήτων

Ο κ. Αντρέου ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, με τα κιλά κάνναβης και κοκαΐνης να διπλασιάζονται σε σχέση με το 2024, παρά τη σταθερότητα στον αριθμό συλλήψεων.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου 2025, κατασχέθηκαν 613 κιλά κάνναβης (279 κιλά περισσότερα από το 2024) και 39,5 κιλά κοκαΐνης (33,5 κιλά περισσότερα από πέρσι). Επίσης, εντοπίστηκαν 1,5 κιλό ρητίνης κάνναβης (έναντι 1 κιλού το 2024) και 50 φυτά κάνναβης (14 πέρσι).

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 781 υποθέσεις με 768 ενεχόμενα πρόσωπα, αριθμοί σχεδόν ταυτόσημοι με τα 752 περιστατικά και 768 πρόσωπα το 2024. «Οι επιχειρήσεις είναι πλέον πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές», επισήμανε ο Διοικητής της ΥΚΑΝ.

«Δεν έχουμε απαραίτητα αύξηση στα ναρκωτικά. Έχουμε αύξηση στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και επικέντρωση στις πύλες εισόδου», τόνισε.

Αύξηση και μετά τον Αύγουστο

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 οι κατασχέσεις ανήλθαν σε 640 κιλά κάνναβης, 40 κιλά κοκαΐνης, 2 κιλά ρητίνης κάνναβης και 50 φυτά κάνναβης.

Παράλληλα, η ΥΚΑΝ κατάσχεσε 2.476 κανναβινοειδή προϊόντα με THC, όπως ζελεδάκια, σοκολάτες, λάδια, μπύρες, μπισκότα, κάψουλες και ηλεκτρονικά τσιγάρα, «σε παγκύπρια κλίμακα και έπειτα από ελέγχους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων», σημείωσε ο κ. Αντρέου.

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης

Οι διακινητές εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους, με πρόσφατο παράδειγμα τη μεταφορά ναρκωτικών σε συσκευασίες δημητριακών, αποκάλυψε ο Διοικητής της ΥΚΑΝ.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Captagon, ένα επικίνδυνο συνθετικό χάπι που κυκλοφορεί κυρίως σε Συρία και Λίβανο και χρησιμοποιείται ακόμη και από εξτρεμιστές για να μειωθούν οι αναστολές κατά τη διάπραξη εγκλημάτων.

Αν και δεν έχει εντοπιστεί στην Κύπρο, όπως είπε, υπάρχουν πληροφορίες για αυξημένη κυκλοφορία στην περιοχή, γι’ αυτό και η ΥΚΑΝ παραμένει σε υψηλή επιφυλακή.

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων

Αναφορικά με το ενδεχόμενο οργανωμένου εγκλήματος πίσω από τις μεγάλες ποσότητες που κατασχέθηκαν, ο κ. Αντρέου εξήγησε ότι η ΥΚΑΝ δίνει έμφαση και στο οικονομικό σκέλος, προχωρώντας σε δεκάδες οικονομικές έρευνες και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Από το 2020 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 89 οικονομικές έρευνες, με κατάσχεση €1.426.554 και δήμευση €833.783. Το μεγαλύτερο ποσό δημεύθηκε το 2025 και ανέρχεται σε €357.383.

«Πίσω από τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κρύβεται οργανωμένο έγκλημα με τεράστια οικονομικά οφέλη», υπογράμμισε.

Πρόληψη και απεξάρτηση – Στο επίκεντρο οι νέοι

Μέσω του προγράμματος Έγκαιρης Παρέμβασης, η ΥΚΑΝ ενίσχυσε τις δράσεις πρόληψης. Το 2025 205 άτομα ηλικίας 14–24 ετών παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα, εκ των οποίων 143 ήταν εξαρτώμενοι και 62 από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον (γονείς ή συγγενείς).

Στόχος, όπως τόνισε ο κ. Αντρέου, είναι να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους νέους πριν η εμπλοκή τους με τα ναρκωτικά γίνει μη αναστρέψιμη.

