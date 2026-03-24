Στην κατάσχεση ποσότητας ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μεικτού βάρους 872,9 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη άντρα ηλικίας 23 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών, προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ.

Η ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα, σε υποστατικό ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην επαρχία Λευκωσίας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Τμήμα Τελωνείων και συνεργασία με την ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών τους για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία.

Στο υποστατικό μετέβη χθες ο 23χρονος, για να παραλάβει το ταχυδρομικό δέμα, και διευθετήθηκε με το εργαζόμενο προσωπικό όπως μεταβεί εκ νέου αργότερα για την παραλαβή του. Κατά την αναχώρηση του με αυτοκίνητο που οδηγούσε, γύρω στις 11.45 το μεσημέρι, μέλη της ΥΚΑΝ τον ανέκοψαν για έλεγχο και αφού ο 23χρονος αρνήθηκε να παρουσιάσει τα προσωπικά στοιχεία του, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του. Στη συνέχεια χθες, ο 23χρονος επανασυνελήφθη από τα μέλη της ΥΚΑΝ και δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του 23χρονου, ανευρέθηκαν και κατακρατήθηκαν για εξετάσεις, χρηματικό ποσό ύψους 4,670 και ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ των οποίων και τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ για εξετάσεις κατακρατήθηκε και το κινητό τηλέφωνο που εντοπίστηκε στην κατοχή του.

Το πρωί σήμερα, ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του, διάρκειας εφτά ημερών. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας).