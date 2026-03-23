Πακέτο με ένα περίπου κιλό ναρκωτικών πήγε να παραλάβει 23χρονος από το Ταχυδρομείο στη Λευκωσία, καραδοκούσαν όμως μέλη της ΥΚΑΝ που του φόρεσαν χειροπέδες.

Το πακέτο είχε φτάσει από την Αμερική στα κεντρικά γραφεία του Ταχυδρομείου επί της Λεωφόρου Προδρόμου και διαπιστώθηκε ότι περιείχε γύρω στο ένα κιλό κάνναβης. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν στο πακέτο, ενημερώθηκε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών που το έθεσε υπό παρακολούθηση. Σήμερα το μεσημέρι εμφανίστηκε ένας νεαρός 23 ετών από τη Λευκωσία ο οποίος και παρέλαβε το πακέτο.

Τότε επενέβησαν τα μέλη της ΥΚΑΝ και τον συνέλαβαν. Αυτός αναμένεται ότι θα ανακριθεί για να διαπιστωθεί πού θα διοχετευόταν η κάνναβη και παράλληλα, θα ανιχνευθεί ο τρόπος παραγγελίας του πακέτου. Δεν αποκλείεται αύριο ο νεαρός να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για να ζητηθεί η κράτησή του.

Στο μεταξύ, σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ανανέωσε το διάταγμα κράτησης ενός 29χρονου από τη Λευκωσία, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση από την περασμένη βδομάδα, μετά τον εντοπισμό σακουλιών κοκαΐνης βάρους 30 γρ., κάνναβης επίσης 30 γρ. και €4.770. Η ΥΚΑΝ εξασφάλισε νέο διάταγμα κράτησης του 29χρονου για άλλες εφτά μέρες, με σκοπό να διερευνηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σοβαρή υπόθεση.