Στο λιμάνι Λεμεσού αναμένεται να καταπλεύσει την Κυριακή η ινδική φρεγάτα INS Trikand, για ελλιμενισμό που θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) με το Κυπριακό Ναυτικό. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο εμβάθυνσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μετά τη σύναψη συμφωνιών στη διάρκεια της επίσκεψης του Ινδού πρωθυπουργού Ν. Μόντι στην Κύπρο τον Ιούνιο.

Η Υπάτη Αρμοστεία της Ινδίας αναφέρει ότι η παρουσία της φρεγάτας κλάσης Talwar σηματοδοτεί «σημαντικό βήμα» για τη στενότερη συνεργασία στους τομείς της ναυτικής εκπαίδευσης και της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2025–29 που συμφωνήθηκε στην Κοινή Δήλωση για την Εφαρμογή της Περιεκτικής Εταιρικής Σχέσης στις 16 Ιουνίου 2025.

⚓🇮🇳 INS Trikand Open for Visitors! 🇨🇾⚓



Step aboard one of India’s frontline stealth frigates and witness cutting-edge naval engineering.



📅 Tuesday, 23 September 2025

🕙 10:00 AM – 5:00 PM

📍 East Quay, DP World Terminal, Limassol Port (https://t.co/4FoX1ZL1y3)



🔗 Register… pic.twitter.com/dmaFcuTezJ September 16, 2025

Κατά τον ελλιμενισμό, το INS Trikand θα λάβει μέρος σε σειρά επαγγελματικών και διπλωματικών προγραμματισμένων δράσεων, όπως η εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διοικητή του Κυπριακού Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχο Μηνά Σολομωνίδη, η δεξίωση επί του πλοίου από τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας Shri Manish και τον πλοίαρχο Sachin Kulkarni, καθώς και εκδήλωση γιόγκα. Το πλοίο θα είναι ανοικτό για το κοινό στις 23 Σεπτεμβρίου (10:00–17:00).

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η κοινή άσκηση PASSEX μεταξύ των ινδικών και κυπριακών ναυτικών δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή.

Αξιωματούχοι από την Ινδία τόνισαν ότι η επίσκεψη «συμβολίζει τη διαρκή φιλία» και τις «συναρπαστικές προοπτικές» για διμερείς αμυντικούς δεσμούς, ενώ κύκλοι της Λευκωσίας την εξέλαβαν ως συνέχεια των διμερών δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν κατά την ιστορική επίσκεψη Μόντι τον Ιούνιο. Η κίνηση συμπίπτει με πρωτοβουλίες ενίσχυσης της θαλάσσιας συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και με αυξημένο ενδιαφέρον για κοινές ασκήσεις και ανταλλαγές τεχνογνωσίας.