Το 2024, 1.669 παραγωγοί στην Κύπρο ήταν εγγεγραμμένοι στο σύστημα πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής, εκ των οποίων 1.462 ασκούν πρωτογενή γεωργική δραστηριότητα, ανακοίνωσε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η συνολική γεωργική γη που έχει ενταχθεί σε καθεστώς βιολογικής παραγωγής ανέρχεται σε 7.018 εκτάρια, ενώ το σύνολο της σχετικής γης φθάνει τα 10.994 εκτάρια. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί 57 βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες στους τομείς των βοοειδών, αιγοπροβάτων, πτηνών και μελισσοκομίας.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής, που τιμάται στις 23 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Γεωργίας επισημαίνει ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς, διοργανώνοντας φεστιβάλ και ενημερωτικές εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο και εκπροσωπώντας τη χώρα σε εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες. Στην Κύπρο έχει καθιερωθεί η «Εβδομάδα Βιολογικής Παραγωγής» (23–30 Σεπτεμβρίου) με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την προβολή του ευρωπαϊκού λογότυπου βιολογικής παραγωγής ως σήματος ποιότητας.

Για τη φετινή χρονιά το Τμήμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προκηρύσσει Παγκύπριο Διαγωνισμό Δημιουργίας Αφίσας με θέμα «Βιολογική Γεωργία – Η αρμονία της φύσης στο πιάτο σου», που θα διεξαχθεί εντός σχολικών μονάδων. Επίσης, τον Οκτώβριο 2025 προγραμματίζεται ημερίδα για τη βιολογική κτηνοτροφία με ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ποιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής καθιερώθηκε το 2021 με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη σημασία των βιολογικών προϊόντων και τη βιώσιμη γεωργία. Η Κομισιόν έχει θέσει στόχο να φθάσει το 25% της γεωργικής γης στην ΕΕ σε βιολογική παραγωγή έως το 2030, πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και οι δράσεις ενημέρωσης και στήριξης που υλοποιεί το Τμήμα Γεωργίας.