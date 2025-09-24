Η αλλαγή ώρας πλησιάζει και τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, καθώς η θερινή ώρα ολοκληρώνεται.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες θα επιστρέψουν στις 03:00, χαρίζοντας μία επιπλέον ώρα ύπνου. Η αλλαγή πραγματοποιείται πάντα βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή, ώστε να περιορίζονται οι ανατροπές στην καθημερινότητα.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό, προκαλώντας προσωρινή κόπωση και σύγχυση στον οργανισμό. Η επιλογή της Κυριακής βοηθά στην ομαλότερη προσαρμογή, χωρίς σημαντικές επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο:

Η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Η χειμερινή ώρα εφαρμόζεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Το μέτρο υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 1970, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω μεγαλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός.

