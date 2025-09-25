Πορεία συμπαράστασης στους καθηγητές του «επαγγελματικού λυκείου Ατατούρκ» που απεργούν ενάντια στον «πειθαρχικό κώδικα» ο οποίος επιτρέπει τη χρήση μαντίλας στα σχολεία, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην κατεχόμενη Λευκωσία. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μέλη της συντεχνίας των Τ/κ καθηγητών (KTOEÖS), άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικοί.

Η πορεία ξεκίνησε από το σχολείο και κατέληξε στο «δημοτικό θέατρο», όπου παρουσιάστηκε η παράσταση «Φυλακισμένος μέσα στον έρωτα», αφιερωμένη στον Τούρκο ποιητή και συγγραφέα Ναζίμ Χικμέτ. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Πέρασμα γιοκ σε επιβολές, φτώχεια και οπισθοδρόμηση» και «Υποστηρίζουμε τη βούλησή μας», ενώ φώναζαν «Καμία διέξοδος στο σκοτάδι» και «Η Κύπρος είναι κοσμική, θα παραμείνει κοσμική».

Η πρόεδρος της KTOEÖS, Σέλμα Εϊλέμ, δήλωσε μπροστά από το λύκειο ότι οι εκπαιδευτικοί «αγωνίζονται ενάντια στον πειθαρχικό κώδικα πληρώνοντας το τίμημα παρά τις απειλές και τις πιέσεις». Υπογράμμισε ότι «ο αγώνας ενάντια στις οπισθοδρομικές επιβολές θα συνεχιστεί» και ότι «αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει», δείχνοντας τους πυρσούς που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Η Εϊλέμ υπενθύμισε ότι η συντεχνία έχει προσφύγει στο «δικαστήριο» κατά του κώδικα, τον οποίο χαρακτήρισε «αντισυνταγματικό», και εξέφρασε την ελπίδα για μια θετική απόφαση.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Γιασάρ Ερσόι, χαιρέτισε τον αγώνα των εκπαιδευτικών, λέγοντας ότι υπερασπίζονται «το φως ενάντια στο σκοτάδι, τον κοσμικό χαρακτήρα ενάντια στον φανατισμό και τον νεωτερισμό ενάντια στην οπισθοδρόμηση». Όπως είπε, «υπάρχουν εκείνοι που επιδιώκουν να σύρουν την κοινωνία στο μεσαιωνικό σκοτάδι», προσθέτοντας ότι αυτός ο αγώνας αφορά όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και το μέλλον των παιδιών.

Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση με πορεία προς το «δημοτικό θέατρο» της κατεχόμενης Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ