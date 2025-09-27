Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, η ΥΚΑΝ έδωσε ισχυρό χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών, με συντονισμένες ενέργειες σε Λεμεσό και Πάφο. Τέσσερα πρόσωπα κατέληξαν με χειροπέδες, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 97 κιλά κάνναβης και 5 κιλά κοκαΐνης.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση:

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) προχώρησε σε σημαντική επιχείρηση στη Λεμεσό και την Πάφο, η οποία οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων και στην κατάσχεση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Τον τελευταίο περίπου μήνα, τα μέλη της ΥΚΑΝ είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση συγκεκριμένο εμπορευματοκιβώτιο, ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν περίπου 97 κιλά κάνναβης και 5 κιλά κοκαΐνης.

Σήμερα, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη των τεσσάρων προσώπων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν θεωρούνται από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις έρευνες, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης