Δυο Έλληνες και δυο Βούλγαρους συνέλαβε η ΥΚΑΝ για την τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε σήμερα Σάββατο σε εμπορευματοκιβώτιο που έφυγε φορτωμένο σε φορτηγό από το λιμάνι Λεμεσού με προορισμό την Πάφο.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών αναζητεί και άλλα πρόσωπα ως μέλη του κυκλώματος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου κοντέινερ κράτησε αρκετές ημέρες και σύμφωνα με πληροφορίες μας, η όλη επιχείρηση παρ’ ολίγον να τορπιλιστεί από την απεργία των εκτελωνιστών. Ωστόσο όλα κύλησαν ομαλά και η τεράστια ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε πριν εξαφανιστεί.

Κληθείς από το philenews να σχολιάσει τη μεγάλη επιτυχία της ΥΚΑΝ, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης, εξέφρασε για άλλη μια φορά την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία και τόνισε ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, για εντοπισμό των εμπόρων του θανάτου.

Σημειώνεται ότι φέτος οι ποσότητες κάνναβης που εντοπίστηκαν πλησιάζουν τα 800 κιλά, αριθμός ρεκόρ. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα εντοπίστηκαν 775 κιλά κάνναβης σε σύγκριση με 617 για όλο το 2024 και 544 το 2023. Όσον αφορά στην κοκαΐνη, φέτος με τα πέντε κιλά που εντοπίστηκαν σήμερα σε εμπορευματοκιβώτιο, έφτασαν τα 47 κιλά σε σύγκριση με 54 πέρσι και 24,7 κιλά το 2023.

Η αύξηση στις ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίζει η αρμόδια Υπηρεσία της Αστυνομίας, αποδίδονται στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της, στις στοχευμένες επιχειρήσεις και στη σωστή ανάλυση των πληροφοριών και κατ’ επέκταση τη διοργάνωση επιχειρήσεων για ξήλωμα των κυκλωμάτων.