Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο στην επιβολή επιπλέον χρεώσεων για τη μεταφορά χειραποσκευής εντός της καμπίνας του αεροσκάφους, ενώ σε ορισμένα αεροδρόμια ξεκίνησε να καταργείται σταδιακά και το όριο των 100ml για υγρά στις χειραποσκευές.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αποφάσεις δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις για το τι πραγματικά ισχύει, αφού οι προτάσεις που εγκρίθηκαν δεν μπορούν να γίνουν νόμος από τη μια στιγμή στην άλλη. Επιπλέον, η άρση του περιορισμού για τα υγρά ισχύει μόνο σε αεροδρόμια όπου οι σταθμοί ελέγχου διαθέτουν σαρωτές υψηλής τεχνολογίας. Διαβάστε πιο κάτω τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, τι ακριβώς ισχύει και όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από το επόμενό σας ταξίδι.

Η απόφαση για τα τέλη στις χειραποσκευές

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπεται να χρεώνουν τους επιβάτες με πρόσθετα τέλη για τη μεταφορά χειραποσκευών στο αεροσκάφος, με βάση την απόφαση που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου και αφορά όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες των αεροπλάνων μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν προσωπικές τσάντες με μέγιστες διαστάσεις 40x30x15 εκατοστά, ενώ η χειραποσκευή (carry-on bag) δεν πρέπει να ξεπερνά σε διαστάσεις τα 100 εκατοστά και σε βάρος τα 7 κιλά. Οποιαδήποτε άλλη χειραποσκευή υπόκειται σε χρέωση από τις αεροπορικές εταιρείες.

Οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν, επίσης, δωρεάν θέσεις δίπλα στον συνοδό για παιδιά κάτω των 12 ετών, δικαίωμα δωρεάν συνοδού για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, αποζημιώσεις για ζημιές σε εξοπλισμό κινητικότητας ή ζώα βοήθειας.

Επιπλέον, θεσπίζεται κοινό έντυπο αποζημίωσης για ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή άρνηση επιβίβασης, ενώ οι διαμεσολαβητές κράτησης (όπως πλατφόρμες ή ταξιδιωτικά γραφεία) υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν επιστροφές χρημάτων εντός 14 ημερών, αλλιώς η ευθύνη μεταφέρεται στον αερομεταφορέα.

Πότε θα εφαρμοστούν οι κανόνες

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μη δεσμευτικό, συνεπώς, δεν είναι ξεκάθαρο εάν και πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αυτές τις προτάσεις. Σύμφωνα με το Euronews, με το εν λόγω ψήφισμα το Κοινοβούλιο πιέζει για τις αλλαγές αυτές στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ. Μόνο όταν αυτές οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με συμβιβασμό, μπορούν να τεθούν σε ισχύ οι όποιες αλλαγές. Μάλιστα, το συμβιβαστικό κείμενο πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί σε ψηφοφορία τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο πριν γίνει νόμος.

Τι ισχύει για το όριο των 100ml για υγρά

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει την κατάργηση του κανόνα των 100ml για υγρά στις χειραποσκευές στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται σταδιακά σε ορισμένα αεροδρόμια από τον Ιούλιο του 2025.

Η κατάργηση του περιορισμού αυτού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί ελέγχου στα αεροδρόμια είναι εξοπλισμένοι με νέους σαρωτές υψηλής τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, επιβάτες που ταξιδεύουν από αεροδρόμια που διαθέτουν τη νέα τεχνολογία, θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως και δύο λίτρα, όπως κρασί, αρώματα, ελαιόλαδο ή άλλα προϊόντα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Independent».

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που έχουν ήδη ενταχθεί είναι αυτά του Βερολίνου, της Ρώμης, του Άμστερνταμ και του Μιλάνου, ενώ η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα αεροδρόμια έτοιμα, καθώς μεγάλοι σταθμοί όπως το Χίθροου στο Λονδίνο δεν διαθέτουν ακόμη τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η χρήση των νέων σαρωτών CT δεν είναι υποχρεωτική και η εφαρμογή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε αεροδρομίου.

Οι νέοι σαρωτές παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ οι ταξιδιώτες δεν θα χρειάζεται να αφαιρούν λάπτοπ και τάμπλετ από τις χειραποσκευές τους.

Τα δικαιώματά σας όταν κάτι πάει λάθος

Ο Κανονισμός 261/2004 της ΕΕ κατοχυρώνει σειρά δικαιωμάτων για επιβάτες που αντιμετωπίζουν ακύρωση, καθυστέρηση, άρνηση επιβίβασης ή απώλεια αποσκευών. Οι διατάξεις εφαρμόζονται όταν η πτήση είναι εντός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας, φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από ευρωπαϊκή εταιρεία, αναχωρεί από χώρα της ΕΕ προς τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι ευρωπαϊκή ή όχι.

Αν η εταιρεία δεν σας επιτρέψει να ταξιδέψετε λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή επιχειρησιακών λόγων και δεν δώσατε τη θέση σας οικειοθελώς, τότε έχετε δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση, βοήθεια στο αεροδρόμιο και επιλογή ανάμεσα σε επιστροφή του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη πτήση ή μεταγενέστερη κράτηση.

Σε περίπτωση ακύρωσης, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, εναλλακτική πτήση ή επιστροφή στον τόπο αναχώρησης. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται αποζημίωση €250-€600. Αν η ακύρωση ανακοινωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση, η εταιρεία οφείλει αποζημίωση, εκτός εάν αποδείξει έκτακτες περιστάσεις.

Για καθυστέρηση άνω των 3 ωρών στον τελικό προορισμό, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η αιτία είναι εκτός ελέγχου της εταιρείας. Για μικρότερες καθυστερήσεις, παρέχεται βοήθεια όπως γεύματα, ποτά, επικοινωνία, διαμονή.

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης αποσκευών, σχετική σύμβαση ορίζει ότι η εταιρεία αποζημιώνει με ανώτατο όριο περίπου €1.200. Αποτελεί εξαίρεση εάν αποδειχθεί ότι η εταιρεία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προβλήματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για περιπτώσεις που αφορούν κυπριακές αεροπορικές εταιρείες και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου για περιπτώσεις που αφορούν ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς.