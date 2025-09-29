Σε κομβικό σημείο εισήλθε η υπόθεση του τερματισμού του διορισμού της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου. Σήμερα το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο επεφύλαξε την απόφασή του στο αίτημα της δικαστού, για παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικού θέματος που αφορά στη διαδικασία τερματισμού του διορισμού της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Αγορεύοντας επί του ζητήματος ο δικηγόρος της δικαστού Αχιλλέας Δημητριάδης τόνισε ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να σταλεί το ζήτημα και να εξετάσει το Δικαστήριο της ΕΕ, ότι δηλαδή δεν υπάρχει το πλαίσιο μιας δοκιμαστικής περιόδου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η ανυπαρξία διαδικαστικού πλαισίου. Γιατί δεν έκαμαν κανονισμούς; Οι συνέπειες της ανυπαρξίας κανονισμών είναι η βάση του ερωτήματος στο Λουξεμβούργο. Εδώ έχουμε μια ad hoc διαδικασία. Έχουμε το παράλογο να μας λένε ότι είναι πρακτική και έγινε και κανόνας δικαίου. Όλα αυτά είναι απόρροια της μη δημιουργίας κανονισμών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στην έκθεση Greco, το 2016, λέει η Δημοκρατία ότι τους δικαστές διορίζουμε και δεν είπαν ότι έχουμε και το παραθυράκι ότι τερματίζουμε τη διαδικασία στα δύο χρόνια. Πού είναι το προκαθορισμένο πλαίσιο το οποίο επενεργεί στην ανεξαρτησία των δικαστών, διερωτήθηκε. Παράλληλα τόνισε ότι ο εθνικός δικαστής της Κύπρου από το 2004 είναι ενωσιακός δικαστής και έχει πραγματικής δικαστικής προστασίας. Τα εθνικά Δικαστήρια θεωρούνται αποκεντρωμένα δικαστήρια της ΕΕ. Ο ενωσιακός δικαστής στην Κύπρο μπορεί να αποστέλλει προδικαστικά θέματα στο Λουξεμβούργο, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Σε παρατήρηση του προέδρου του Δικαστηρίου Αντώνη Λιάτσου, αν η απόφαση του Δικαστηρίου καθοριστεί από άλλα ζητήματα, όπως οι δηλώσεις, τα έγγραφα κλπ, είναι αναγκαίο να σταλεί το θέμα στο Λουξεμβούργο, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι είμαστε οι τελευταίοι σε θέματα αποστολής στο ΔΕΕ. Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη. Ο τρόπος τερματισμού είναι η ουσία της υπόθεσης και είναι εξόχως ενωσιακό. Διότι σε άλλες χώρες έχουν πλαίσιο, εμείς δεν έχουμε. Είναι αναγκαίο να το στείλετε, πρώτη φορά γίνεται, να αποφασίσει το Λουξεμβούργο για όλες τις χώρες.

Τα κριτήρια, συνέχισε ο δικηγόρος της κ. Βαρωσιώτου, για αποστολή ενός ζητήματος στο ΔΕΕ είναι έξι και πληρούνται. Δεν υπάρχει νομολογία από την ΕΕ και γι’ αυτό τη ζητούμε. Είναι θέμα ενωσιακού δικαίου το θέμα του τερματισμού του διορισμού ενός ενωσιακού δικαστή. Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο, αντίθετα έχουμε μια ad hoc πορακτική η οποία δεν εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ασφάλεια στον δικαστή. Νοιώθω ότι στο Δικαστήριο αυτό η άλλη πλευρά είναι αντίδικος. Δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό, έπρεπε να υπάρχει το πλαίσιο ώστε ο πολίτης να νοιώθει ασφάλεια. Αν αποφασίσετε να μην το στείλετε, ποια είναι η θεραπεία; Δεν υπάρχει. Αν προσφύγει στο ΕΔΑΔ για μη δίκαιη δίκη, θα κριθεί αν είναι βάσιμο. Δεν υπάρχει θεραπεία από το Λουξεμβούργο.

Ο εκ των δικηγόρων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Νικόλας Καλλένος στην αγόρευσή του ανέφερε ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων για το νομικό πλαίσιο που διορίστηκε η ενιστάμενη. Εμείς λέμε ότι υπάρχει πλαίσιο. Αυτό που επιχειρείται είναι να εκμαιευθεί κρίση που σχετίζεται με τα ζητήματα διορισμού ή μη επικύρωσης διορισμού. Αυτό ξεκάθαρα είναι ακόμη ένας λόγος να μην σταλεί για γνωμάτευση.

Το στάδιο που προωθείται αυτό το αίτημα, πρόσθεσε, δείχνει ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό. Υποβάλλονται προδικαστικές ενστάσεις και προτού επιλυθούν αυτά τα ζητήματα ζητείται η παραπομπή. Τα ζητήματα που επιζητείται η ερμηνεία έχουν να κάνουν με το άρθρο 47 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει νομολογία και μπορεί να εξεταστεί από το παρόν Δικαστήριο.

Δευτερολογώντας ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι η διαδικασία διορισμού είναι η ίδια και για τερματισμό. Δεν είναι περίεργο που η διαδικασία διορισμού είχε και τον Γενικό Εισαγγελέα και τον πρόεδρο των δικηγόρων και δύο δικηγόρους, ενώ η διαδικασία τερματισμού δεν τους είχε;

Τελικά το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο επεφύλαξε την απόφασή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.