Την πρώτη τους εμφάνιση στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, έκαναν πέρσι κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την επέτειο της κυπριακής Ανεξαρτησίας, οι ισραηλινοί πύραυλοι SPIKE LR2.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στο 2025 η Εθνική Φρουρά έχει προμηθευτεί και άλλα νέα οπλικά συστήματα. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ότι στην αυριανή παρέλαση, στους ουρανούς της Λευκωσίας θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις των νέων ελικοπτέρων H145M, η παραλαβή των οποίων έγινε τον περασμένο Μάϊο, στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Ήδη τα νέα ελικόπτερα, τα οποία αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και θεωρούνται κορυφαία στην κατηγορία τους, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές διελεύσεις πάνω από την πρωτεύουσα τις προηγούμενες μέρες.

Υπάρχει εκτίμηση ότι στην παρέλαση, ενδεχομένως, να εμφανιστούν και οι πύραυλοι AKERON επί οχημάτων τύπου SHERPA. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυραύλους με δυνατότητες στόχευσης και εμπλοκής στόχου πέραν του οπτικού ορίζοντα (Beyond Line of Sight – BLOS).

Υπενθυμίζεται ότι Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο για την προμήθεια 12 τεθωρακισμένων οχημάτων Sherpa με τη γαλλική εταιρεία Arquus, τον περασμένο Μάϊο κατά την διάρκεια της διεθνούς έκθεσης DEFEA στην Αθήνα.

Τέλος, παρά τις διαρροές και την αποκάλυψη ότι η Κύπρος έχει προμηθευτεί και έχει ήδη παραλάβει το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα Barak MX, δεν αναμένεται να το δούμε να παρελαύνει στους δρόμους της Λευκωσίας.