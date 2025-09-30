Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, 17χρονος ο οποίος αναζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, την οποία διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Πρόκειται για υπόθεση διάρρηξης καταστήματος, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2025, στην περιοχή Αγίας Νάπας.

Φωτογραφία του αναζητούμενου, αγνώστων μέχρι τότε στοιχείων, 17χρονου, δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 04 Μαρτίου, 2025, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του και στον εντοπισμό του.

Αφού από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 17χρονο, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου. Αφού ανακρίθηκε, ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με τις αστυνομικές εξετάσεις να συνεχίζονται. Μετά και τον εντοπισμό του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας του είναι αχρείαστη.