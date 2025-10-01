Ήρθε στην Κύπρο πριν 25 χρόνια ως αιτητής ασύλου υπό τον ΟΗΕ, εντάχθηκε στην εθνική κυπριακή ομάδα πυγμαχίας, πήρε μετάλλια για την Κύπρο, συνέχισε ως προπονητής της Εθνικής και τώρα δεν του ανανεώνουν την άδεια παραμονής και εργασίας του.

Πρόκειται για 51χρονο Ιρανό, ο οποίος στο μεσοδιάστημα παντρεύτηκε στην Κύπρο, απέκτησε δυο παιδιά που ενσωματώθηκαν στην κυπριακή κοινωνία και όταν δραστηριοποιήθηκε στη διανομή νερού γιατί δεν αρκούσαν τα χρήματα ως προπονητής πυγμαχίας, του απέρριψαν το αίτημα για άδεια εργασίας. Ο Μπαγιάτ Μπαρούνι Μπεχντάτ προσέφυγε τώρα στο Διοικητικό Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ημερομηνίας 16/1/2024, η οποία κοινοποιήθηκε με ταχυδρομείο στις 30 Ιανουάριου 2024, με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για άδεια παραμονής και εργασίας ως αυτοεργοδοτούμενος.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της προσφυγής που καταχωρήθηκε μέσω του δικηγόρου του Μιχάλη Παρασκευά, ο αιτητής αφίχθηκε στις 20/12/2000 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ως αιτητής πολιτικού ασύλου. Είναι πρωταθλητής στο άθλημα της πυγμαχίας και το 2001, εντάχθηκε στην Εθνική Κυπριακή Ομάδα Πυγμαχίας, στην οποία αγωνιζόταν με ιδιαίτερη χαρά μέχρι και το 2009. Αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου σε πάρα πολλούς αγώνες και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε χώρες της Ευρώπης, κερδίζοντας μάλιστα και μετάλλια για τη χώρα μας.

Το 2009, δυστυχώς, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Υπέστη κατάγματα στη μύτη και το δάχτυλο με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής. Να σημειωθεί ότι από το 2001 μέχρι και σήμερα, εδώ δηλαδή και 24 ολόκληρα χρόνια, πληρώνει κανονικά τις κοινωνικές του ασφαλίσεις, τους φόρους και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, τo 2016 τον συνέλαβε η Αστυνομία ενώ οδηγούσε στον δρόμο και τον έστειλαν στα κρατητήρια της Μεννόγειας για έναν μήνα. Η Αστυνομία, λανθασμένα υποστήριζε ότι υπέγραψε το χαρτί απόρριψης ασύλου το 2011. Αφού τον άφησαν ελεύθερο, παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος. Έτυχε άδικης και κακής μεταχείρισης και ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή τόσο για εκείνον όσο και για την οικογένεια του. Επιπλέον, υπέστη και σοβαρή οικονομική ζημιά, αφού πέραν από την απώλεια εσόδων έχασε όλο το πελατολόγιο της επιχείρησής ταυ και αναγκάστηκε να ξεκινήσει από την αρχή. Παρ’ όλα αυτά, δεν ξεκίνησε οποιαδήποτε διαδικασία στα Δικαστήρια εναντίον της Δημοκρατίας. Το 2018 του έγινε πρόταση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πυγμαχίας, για να αναλάβει ως προπονητής με συνεχείς ετήσιες ανανεώσεις.

Το 2015 παντρεύτηκε με την Shanshan Li η οποία κατάγεται από την Κίνα με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά ηλικίας σήμερα 8 και 10 ετών. Και τα δύο του παιδιά γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Κύπρο και μιλούν άπταιστα ελληνικά και είναι η μητρική τους γλώσσα. Τα εισοδήματά του ως προπονητής, δεν ήταν αρκετά για τη διαβίωση αυτού και της οικογένειας του, καθότι ήταν μόνο 800 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση μεταφοράς νερού για να μπορεί εκείνος και η οικογένειά του να επιβιώσουν. Από το σημείο αυτό και μετά άρχισαν τα προβλήματά του, αφού όταν αποτάθηκε με επιστολή του στο Τμήμα Μετανάστευσης και ζητούσε όπως του ανανεωθεί η άδεια παραμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία και να συνεχίσει να εργάζεται ως προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, καθώς επίσης και ως αυτοεργοδοτούμενος της δικής του επιχείρησης μεταφοράς νερού, άλλαξαν στάση απέναντί του.

Ή το ένα ή το άλλο

Με επιστολή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ημερομηνίας 30/6/2023 τον πληροφόρησαν τα εξής αυτολεξεί: «Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας ημερομηνίας 15/05/2023, με την οποία ζητάτε όπως παραχωρηθεί άδεια παραμονής και εργασίας στον πιο πάνω αλλοδαπό και να σας πληροφορήσω ότι το αίτημά σας δεν μπορεί να εξεταστεί, καθότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί πέραν της μιας οικονομικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ανανεώσει την παραμονή και απασχόληση του ως προπονητής ή ως αυτοεργοδοτούμενος».

Μετά την επιστολή αυτή, ο Ιρανός επέλεξε και αποδέχτηκε όπως εργαστεί ως αυτοεργοδοτούμενος στον τομέα πώλησης νερού και μόνο, χωρίς να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας. Δυστυχώς, το Τμήμα Μετανάστευσης, όπως καταγράφεται στην προσφυγή, ενεργώντας παντελώς αυθαίρετα, επιπόλαια, κατά παράβαση κάθε έννοιας αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και καλής πίστης βάσει των οποίων υποχρεούνται να ενεργούν προς τους διοικούμενους, με επιστολή του ημερομηνίας 16/1/2024 η οποία κοινοποιήθηκε στις 30/1/2024, απέρριψαν το αίτημα του με αποτέλεσμα ο αιτητής να αναγκαστεί να καταχωρήσει την παρούσα προσφυγή. Ουσιαστικά, ενώ του είπαν να διαλέξει ή το ένα επάγγελμα ή το άλλο και αφού έκανε την επιλογή του, στη συνέχεια του απέρριψαν την αίτηση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μείνει ξεκρέμαστος.