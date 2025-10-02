Τέρμα το κρυφτούλι με τις «ανώνυμες» κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Το κράτος θα γνωρίζει ποιος κατέχει τι, ποιος κρύβεται πίσω από κάρτα κινητής τηλεφωνίας ή απλώς αυτή θα ακυρωθεί. Όλα αυτά, με επίκληση λόγους ασφάλειας του κράτους ή και πάταξης σοβαρών εγκλημάτων.

Η ώρα πλησιάζει δεδομένου ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται, πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ 417.631 προπληρωμένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Περίπου οι μισές από αυτές ανήκουν σε πελάτες της CYTA, η οποία προχώρησε περισσότερο από τις υπόλοιπες εταιρείες σε θέματα ταυτοποίησης.

Οι σχετικοί κανονισμοί για αποκάλυψη των χρηστών προωθούνται ενώπιον της ολομέλειας του Κοινοβουλίου και είναι ζήτημα χρόνου να εγκριθούν, παρά τις διαφωνίες που είχαν εκφραστεί κατά καιρούς. Σημειώνεται, πως κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, μέλη της εξέφρασαν την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων μερών για ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών, ακριβώς λαμβάνοντας υπόψιν την προθεσμία συμμόρφωσης.

Στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, ενώπιον της οποίας συζητήθηκαν οι σχετικοί Κανονισμοί («Oι περί Ταυτοποίησης των Κατόχων ή/και Χρηστών Καρτών Ταυτότητας Συνδρομητή SIM ή/και eSIM Υπηρεσιών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας Κανονισμοί του 2025») αναφέρεται, πως: «Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10(2) του περί Ταυτοποίησης των Κατόχων ή/και Χρηστών Καρτών Ταυτότητας Συνδρομητή SIM ή/και eSIM Υπηρεσιών Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμου, είναι ο καθορισμός των διαδικασιών ταυτοποίησης κατόχων και χρηστών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας από τους παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους παροχέων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και η διευκόλυνση της διερεύνησης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, διασφαλίζοντας την τήρηση των βασικών αρχών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, σε σημείωμά της που απέστειλε στην επιτροπή, εισηγήθηκε την προσθήκη στο Παράρτημα Α των κανονισμών πρόνοιας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ο παροχέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παροχέα δεν θα λαμβάνει ούτε θα τηρεί φωτοαντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης, όπως το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών συμφώνησε με την προσθήκη της εν λόγω πρόνοιας.

Παράλληλα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά την προτεινόμενη στους κανονισμούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος ο οποίος προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση για γνωστοποίηση των στοιχείων ανήλικου χρήστη δεν απαιτείται να είναι γονέας ή κηδεμόνας αυτού.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις και επιφυλάξεις που εκφράσθηκαν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων, όπως επιφέρει επί του κειμένου των κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις, ώστε:

1. να προστεθεί η προτεινόμενη από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πιο πάνω πρόνοια στο Παράρτημα Α των κανονισμών και

2. να απαιτείται όπως ο κάτοχος ο οποίος προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση για γνωστοποίηση των στοιχείων ανήλικου χρήστη είναι ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του ή το εξουσιοδοτημένο από τον διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πρόσωπο.

Στην έκθεση αναφέρεται, ως με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της και αφού προέβη στις απαραίτητες νομοτεχνικές διορθώσεις και βελτιώσεις επί του διαμορφωμένου κειμένου των κανονισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.