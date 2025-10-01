Δωρεάν πρόσβαση σε 16 μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη γιορτή του πολιτισμού και να γνωρίσουν από κοντά τα μνημεία που αποτελούν θεματοφύλακες της συλλογικής μνήμης.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για το διήμερο αυτό, χώροι οι οποίοι συνήθως παραμένουν κλειστοί τα Σαββατοκύριακα, θα είναι ανοικτοί για το κοινό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικοί χώροι Ταμασσού, Ιδαλίου, Κιτίου και Καλαβασού–Τέντας, καθώς και το Βασιλικό Παρεκκλήσι στα Πυργά.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και να αξιοποιήσουν τους νέους ψηφιακούς οδηγούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε ορισμένους χώρους.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη, καθώς χιλιάδες μνημεία ανοίγουν τις πόρτες τους δωρεάν για το κοινό. Η Κύπρος συμμετέχει από το 1995 με διάφορες δράσεις, ωστόσο φέτος για πρώτη φορά, με απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προσφέρει ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τιμώντας έτσι τη διοργάνωση.

