Έβγαλαν και το σκοινί και το παλούκι διάφοροι κλέφτες μετάλλων, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό έχουν επεκτείνει τη δραστηριότητα τους στην ύπαιθρο, όπου κτυπούν κυρίως σπίτια ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν και να τους καταδιώξουν.

Βεβαίως, όταν βρουν πρόσφορο έδαφος (απουσία ιδιοκτητών κοκ) δεν διστάζουν να μπουκάρουν και σε σπίτια μη ηλικιωμένων.

Το τελευταίο κρούσμα σημειώθηκε στην Άλωνα, όταν κλέφτες εισήλθαν παράνομα στην οικία 85χρονης, αρπάζοντας κάλυμμα μεγάλου μαγειρικού σκεύους από χαλκό. Το θέμα δεν είναι η αξία του αντικειμένου αλλά το γεγονός, πως όταν η 85χρονη αντελήφθη τους κλέφτες βγήκε από το σπίτι για να ζητήσει εξηγήσεις, αυτοί έκαναν όπισθεν και παρολίγον να την κτυπήσουν με το όχημά τους. Και βεβαίως στη συνέχεια, αδιαφορώντας για το τι πιθανόν να συνέβη στην ηλικιωμένη, έβαλαν μπρος και εξαφανίστηκαν.

Ο κοινοτάρχης Άλωνας κ. Μιχάλης Νικηφόρου ανέφερε, ότι στην περιοχή φαίνεται να δραστηριοποιούνται άτομα τα οποία κλέβουν χαλκό ή και άλλα μέταλλα προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και εγκαταστάσεις. Δεν κλέβουν μόνο μέταλλα αλλά οτιδήποτε εντοπίσουν το οποίο θεωρούν ότι έχει αξία και ότι μπορούν να το πουλήσουν στο παζάρι, είπε.

Ο κ. Νικηφόρου ανέφερε στο philenews, ότι ανάλογα κρούσματα είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν και ενώ για κάποιο χρονικό διάστημα φαίνεται πως η δραστηριότητα των κλεφτών ατόνησε, τώρα το φαινόμενο επανεμφανίζεται. Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε, πως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αστυνόμευση, οπόταν οι κάτοικοι, ειδικά στην ύπαιθρο, είναι ευάλωτοι σε περιπτώσεις απόπειρας κλοπής, ενώ επικρατεί και ανασφάλεια.

Ερωτηθείς σχετικά είπε, ότι στο κτήριο του κοινοτικού συμβουλίου έχουν τοποθετηθεί κάμερες για σκοπούς ελέγχου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων κ. Ανδρέας Κιτρομηλίδης με τον οποίον επικοινωνήσαμε, ανέφερε, ότι μεγάλο πρόβλημα κλοπής μετάλλων ή και διαφόρων αντικειμένων είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μετά το 2013, αλλά στη συνέχεια το φαινόμενο περιορίστηκε αισθητά.

Ως προς την αστυνόμευση, ανέφερε πως η Ένωση Κοινοτήτων συζητά το συγκεκριμένο θέμα με την κυβέρνηση και στόχος είναι να εγκριθεί η πρόσληψη τουλάχιστον ενός τοπικού αστυνομικού ανά σύμπλεγμα, ώστε να υπάρχει κάποιας μορφής αστυνόμευση. Αρχικά εγείραμε θέμα επαναφοράς του αστυνομικού της γειτονιάς σε όλα τα συμπλέγματα αλλά το θέμα συζητείται και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, είπε ο κ. Κιτρομηλίδης. Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να ενταχθεί και χορηγία για πρόσληψη κοινοτικών αστυνομικών (ενός ανά σύμπλεγμα) ώστε και οι κάτοικοι να αισθάνονται κάποιας μορφής ασφάλεια.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κιτρομηλίδης ανέφερε ότι η Ένωση Κοινοτήτων ζητά όπως οι αστυνομικοί αυτοί έχουν κάποιες αρμοδιότητες, το εύρος των οποίων τελεί υπό συζήτηση.