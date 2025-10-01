Με μια ιδιαίτερη τελετή στο κέντρο των Βρυξελλών, το διάσημο άγαλμα Manneken Pis ντύθηκε με την παραδοσιακή κυπριακή βράκα, τιμώντας την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην ΕΕ, Πέτρου Μαυρίκιου, και δεκάδων Κυπρίων που έδωσαν το παρών σε αυτή τη συμβολική στιγμή.

Η συγκεκριμένη κυπριακή φορεσιά είχε δωριστεί στον Δήμο Βρυξελλών από την Κυπριακή Πρεσβεία το 2010, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας εκείνης της χρονιάς. Τις υπόλοιπες ημέρες, το κοστούμι εκτίθεται στο μουσείο «Manneken Pis, ένας κάτοικος Βρυξελλών πολύ ευρωπαίος», μαζί με δεκάδες άλλες εθνικές ενδυμασίες κρατών-μελών της ΕΕ.

