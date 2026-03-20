ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:

Σημαντική συμπερίληψη στα τελικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πέτυχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το βράδυ της Πέμπτης. Εξασφαλίστηκε ισχυρή αναφορά για το θέμα του ανοίγματος συζήτησης για τις βρετανικές Βάσεις. Η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να ενισχύσει έναν κυπροβρετανικό διάλογο για τις βάσεις.

Στην παράγραφο που σχετίζεται με τις εξελίξεις στην περιοχή αναφέρονται τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά και αδιαμφισβήτητα στο πλευρό των κρατών-μελών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Χαιρετίζει τη στήριξη που παρείχαν κράτη-μέλη στο πλαίσιο αυτό, κυρίως μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και προς υποστήριξη της Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόθεση της Κύπρου να αρχίσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο και δηλώνει έτοιμο να παράσχει συνδρομή όπου χρειαστεί».

Για τη Λευκωσία θεωρείται πολύ σημαντικό ότι συμπεριλήφθηκε η συγκεκριμένη αναφορά για τις βρετανικές Βάσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να στηρίξει εμπράκτως την πρόθεση της κυπριακής Κυβέρνησης να ανοίξει θέμα συζήτησης με τη βρετανική Κυβέρνηση.

Η αναφορά αυτή, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πηγές που παρακολουθούσαν από κοντά τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιτεύχθηκε μετά από ενέργειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος προηγουμένως ενημέρωσε τους ηγέτες της ΕΕ για την κατάσταση στην περιοχή και το πώς επηρεάζεται η Κύπρος λόγω της παρουσίας των βρετανικών Βάσεων.

Επίσης υπάρχουν κι άλλες σημαντικές αναφορές στο κείμενο συμπερασμάτων που αφορούν την Κύπρο:

Στην αναφορά για τη Γάζα σημειώνονται τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεση, απρόσκοπτη πρόσβαση και συνεχή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μεγάλη κλίμακα προς και σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβάνοντας και μέσω του Θαλάσσιου Διαδρόμου της Κύπρου, συμπληρωματικά στις χερσαίες οδούς, και να καταστήσει δυνατό για τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του, καθώς και για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, να εργάζονται ανεξάρτητα και αμερόληπτα με στόχο τη διάσωση ζωών και τη μείωση του ανθρώπινου πόνου. Καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του σχετικά με τον νόμο εγγραφής ΜΚΟ, να ανοίξει εκ νέου τα συνοριακά περάσματα της Γάζας και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του βάσει του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η προστασία των αμάχων συνεχώς».

Για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια αναφέρεται ότι: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει την κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται πιο άμεσα από την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνει ότι η άμυνα όλων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ συμβάλλει στη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο εκνευρισμός με την Κάλας

Τη σημασία που έχει η ενεργοποίηση του άρθρου 42/7, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, όσο και για τα κράτη-μέλη χωριστά, θα τονίσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι να απαντήσει και προς εκείνους τους κύκλους εντός ΕΕ που επιμένουν να υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης. Μια τοποθέτηση που έγινε και από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Προσερχόμενος το πρωί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε στις δηλώσεις του, που είχε εκφράσει και δημοσίως, τη διαφωνία με αναφορές που έγιναν και οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν είναι θέμα της ΕΕ.

Κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν πως η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν και μια απάντηση προς την Κάγια Κάλας για τη συγκεκριμένη της τοποθέτηση.

Την περασμένη Δευτέρα μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων η Ύπατη Εκπρόσωπος ΕΕ, είχε σημειώσει χαρακτηριστικά: «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα επηρεάζονται από την κρίση.

Η Λευκωσία φαίνεται να έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από την τοποθέτηση της Κάλας, καθώς δείχνει να μη λαμβάνει υπόψη ότι ένεκα αυτού του πολέμου η Κύπρος, ένα κράτος-μέλος της ΕΕ είχε επιπτώσεις.

Η Λευκωσία, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, επενδύει πάρα πολλά στη λήψη μιας απόφασης που θα αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 42/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό που κρατά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις επαφές του με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ είναι η θετική τους προσέγγιση στο όλο θέμα. Τόσο ο Αντόνιο Κόστα, όσο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσεγγίζουν θετικά στο να ληφθούν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου όταν ένα κράτος-μέλος της ΕΕ βρεθεί υπό απειλή.

Την ίδια ώρα, η εξήγηση που δίνεται από κυβερνητικούς κύκλους είναι πως η Λευκωσία δεν είχε πρόθεση να ζητήσει εξ υπαρχής ενεργοποίηση του άρθρου 42/7 από την ώρα που οι άμεσες ανάγκες καλύπτονταν από τις δυνάμεις που έστειλαν Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία.

ΠτΔ στην Corriere della Sera: Πρέπει να βρούμε τρόπο για αποκλιμάκωση

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους: είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ως κράτος-μέλος σε στενή επαφή με όλες τις χώρες της περιοχής, ιδίως εκείνες του Κόλπου, μπορώ να πω ότι οι χώρες αυτές περιμένουν ένα μήνυμα. Δεν περιμένω να ανακοινώσουμε σήμερα μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά το ότι δείχνουμε άμεσο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να περιοριστεί η ένταση. Είναι αυτό το σημαντικότερο μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί αρκετή την πρωτοβουλία ευρωπαϊκών χωρών να αποστείλουν πλοία στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής κόμβος. «Βρισκόμαστε σε μια εντελώς κανονική κατάσταση. Δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή, υπό την έννοια ότι δεν είμαστε μέρος της κρίσης. Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική Βάση: η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση. Για τον λόγο αυτό, η ζωή στο νησί συνεχίζεται κανονικά. Μετά το συμβάν, ήρθα σε επαφή με πολλούς συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μου έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση η αντίδρασή τους», είπε.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος εξήγησε ότι «Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία αντέδρασαν άμεσα, προσφέροντας υποστήριξη και ότι «δεν τη ζήτησε για να εμπλακεί η χώρα του στον πόλεμο». «Ήταν σημαντικό για να αισθανθούν ασφαλείς οι Κύπριοι πολίτες», εξήγησε.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ότι η Κύπρος δεν έκανε χρήση του άρθρου 42.7 για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «δεν το ενεργοποιήσαμε, δεν εμπλεκόμαστε σε πόλεμο, αλλά η αντίδραση των χωρών έδωσε ουσιαστική σημασία στο άρθρο αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου για να είμαστε έτοιμοι, ως Ένωση, να αντιδράσουμε άμεσα, αν μια ημέρα μια χώρα-μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο 42.7».

Ο Πρόεδρος δήλωσε, εξάλλου, «ιδιαίτερα ευγνώμων για την αντίδραση της Ιταλίας. Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν από τους πρώτους ηγέτες που μου τηλεφώνησαν για να πληροφορηθούν για την κατάσταση στην Κύπρο και για να προσφέρουν στήριξη. Η Κύπρος είναι ένα κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά είναι και μέρος της περιοχής της διευρυμένης Μέσης Ανατολής. Εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε ότι η ΕΕ πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στην περιοχή. Είμαι ευτυχής που έχω μια συνάδελφο σαν τη Μελόνι. Αναφέρεται πάντα σε αυτή την ανάγκη», ανέφερε.

Το μήνυμα που έδωσε πάσα…

Το χθεσινό περιστατικό συναγερμού στο Ακρωτήρι συνέπεσε την ώρα που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απευθυνόταν στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που μιλούσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έλαβε στο κινητό του το μήνυμα για τον συναγερμό στο Ακρωτήρι. Έκανε παρένθεση στα όσα έλεγε τη δεδομένη στιγμή και ανέγνωσε στους παρευρισκόμενους το μήνυμα που έλαβαν και οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν αρκετό για να αντιληφθούν οι ηγέτες της ΕΕ τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αλλά και για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τους εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση με την περιοχή των βρετανικών Βάσεων.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε και ενώπιον του Συμβουλίου την ανάγκη για τον διάλογο που πρέπει να γίνει με τη βρετανική Κυβέρνηση -μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή- για το καθεστώς των βρετανικών Βάσεων.