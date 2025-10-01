Η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά σήμερα την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της με εκδηλώσεις μνήμης και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 9 το πρωί στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δέχθηκε τον χαιρετισμό, πλαισιωμένος από την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Θανάση Δαβάκη και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Νέα οπλικά συστήματα

Στην παρέλαση συμμετέχουν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα, καθώς και πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Μέσα στο 2025 η Εθνική Φρουρά έχει προμηθευτεί και άλλα νέα οπλικά συστήματα. Θεωρείται δεδομένο, ότι στην παρέλαση, στους ουρανούς της Λευκωσίας θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις των νέων ελικοπτέρων H145M, η παραλαβή των οποίων έγινε τον περασμένο Μάϊο, στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην παρέλαση, ενδεχομένως, να εμφανιστούν και οι πύραυλοι AKERON επί οχημάτων τύπου SHERPA. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυραύλους με δυνατότητες στόχευσης και εμπλοκής στόχου πέραν του οπτικού ορίζοντα (Beyond Line of Sight – BLOS). Υπενθυμίζεται ότι Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο για την προμήθεια 12 τεθωρακισμένων οχημάτων Sherpa με τη γαλλική εταιρεία Arquus, τον περασμένο Μάϊο κατά την διάρκεια της διεθνούς έκθεσης DEFEA στην Αθήνα. Τέλος, παρά τις διαρροές και την αποκάλυψη ότι η Κύπρος έχει προμηθευτεί και έχει ήδη παραλάβει το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα Barak MX, δεν αναμένεται να το δούμε να παρελαύνει στους δρόμους της Λευκωσίας.

Παρόντες είναι πρέσβεις και ακόλουθοι άμυνας ξένων χωρών, επίσημοι και πλήθος πολιτών. Η τελετή ξεκίνησε με 21 χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σε τρισάγιο και κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα στη Λευκωσία. Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στον προαύλιο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς και στο Μνημείο των Αντιστασιακών στο Πάρκο του Προεδρικού.