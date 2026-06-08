Δύο νεκροί, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης, είναι ο απολογισμός από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στον διάδρομο διεθνούς αεροδρομίου κοντά στη Λα Ρομάνα, στην ανατολική Δομινικανή Δημοκρατία. Το αεροσκάφος, τύπου Gulfstream G200 με προορισμό το Όστιν του Τέξας, είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω τεχνικών προβλημάτων πριν συντριβεί.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί με προορισμό το Όστιν του Τέξας, ανέφερε τεχνικά προβλήματα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Έκτορ Πορσέγια είναι αναφέρει πως δεν ήταν γνωστές οι περιστάσεις του συμβάντος, ούτε ήταν ενήμερος για τον απολογισμό.

WATCH: Private jet crashes while emergency landing at La Romana International Airport in Dominican Republic. pic.twitter.com/oiaEIRPjes — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 7, 2026

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει στήλη πυκνού καπνού να υψώνεται και υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα να εκτοξεύουν υγρό για να σβήσουν τις φλόγες.

BREAKING: Private jet has crashed while attempting an emergency landing at La Romana International Airport in the Dominican Republic. pic.twitter.com/7yOAXztbE3 June 7, 2026

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, το business jet που συνετρίβη ήταν Gulfstream G200, τύπου ο οποίος ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει από 8 ως 18 ανθρώπους. Το δυστύχημα έγινε σε ιδιωτικό εμπορικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την τουριστική πόλη Λα Ρομάνα.

Το 2021, εννιά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επίσης ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επιτυχημένος πορτορικανός μουσικός παραγωγός, ο Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Flow La Movie.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ήταν ο δεύτερος κυριότερος τουριστικός προορισμός στη Λατινική Αμερική.

protothema.gr