Ανησυχία και απογοήτευση προκαλούν νέα περιστατικά βανδαλισμού που σημειώθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βρύση» της Χλώρακας, από ομάδα ασυνείδητων νεαρών όπως καταγγέλλουν φορείς της κοινότητας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέα Κυριακού, τα άτομα αυτά έδρασαν για ακόμη μια φορά και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους χώρους του πολιτιστικού αυτού χώρου καίγοντας το πλαστικό χαλί, κατάστρεψαν κουρτίνες, ενώ ούρησαν μπροστά από την είσοδο και γέμισαν το κέντρο με σκουπίδια αφήνοντας πίσω εικόνα εγκατάλειψης.

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και ζητούμε άμεσα μέτρα προστασίας του χώρου, ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η πολιτιστική αξία του κέντρου, τόνισε. Δυστυχώς τα πράγματα με την νεανική παραβατικότητα έχουν εξοκείλει και οι ηθικές αρχές σχεδόν ανύπαρκτες, επισημαίνει.

Ο κ. Κυριακού ανέφερε επίσης ότι είναι ανάγκη η δημιουργία νέων δομών στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή προς το θετικότερο και οι νέοι να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον που ζούμε.