Μια ανάσα πριν από μια νέα κρίση βρίσκονται τα κρατικά νοσηλευτήρια. Ο διάλογος μεταξύ γιατρών και Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για τα οικονομικά κίνητρα που λαμβάνουν οι γιατροί στη βάση των εσόδων του ΟΚΥπΥ για τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ, κατά την τελευταία συνάντηση την περασμένη Παρασκευή, μάλλον οδηγήθηκε σε νέες διαφωνίες. Η συνέχεια θα εξαρτηθεί πλέον από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι συντεχνίες των γιατρών.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Σωτήρης Κούμας, «έχει ισχυρή άποψη για συγκεκριμένα ζητήματα και η πρόταση που κατατέθηκε την Παρασκευή, που θεωρούμε ότι είναι και η τελική, δεν μας βρίσκει σύμφωνους».

Ο ΟΚΥπΥ, ανέφερε, «αν και εισάγει στον σχεδιασμό του την παραχώρηση οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς την επόμενη τριετία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ την έννοια της «παραγωγικότητας», έρχεται στη συνέχεια μέσω της πρότασης του να το αναιρέσει, αφού οι υπολογισμοί του δεν γίνονται σε αυτή τη βάση».

Για παράδειγμα, συνέχισε, «λέει ότι για το επόμενο έτος τα έσοδα του Οργανισμού υπολογίζονται σε ένα επίπεδο και παραχωρεί στους γιατρούς ένα συγκεκριμένο ποσό. Για τον επόμενο χρόνο τα έσοδα που υπολογίζονται είναι περισσότερα, αλλά στους γιατρούς προσφέρει το ίδιο ποσό».

Ως Συντεχνία, είπε ο κ. Κούμας, «σε προηγούμενη συνάντηση μας με τον ΟΚΥπΥ είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε και φθάσαμε στη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής από το αποτέλεσμα της οποίας διαπιστώνουμε ότι ούτε αυτή τη φορά φαίνεται να επιτυγχάνεται συμφωνία, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές».

«Πρέπει να πούμε ότι αυτός ο διάλογος θα έπρεπε, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί, να είχε ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι. Ωστόσο, φθάσαμε ήδη στον Οκτώβριο. Επίσης, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βάσει της συμφωνίας που είχε γίνει όταν οι συντεχνίες είχαν προχωρήσει σε μέτρα, οι γιατροί θα έπαιρναν με τη λήξη αυτού του διαλόγου τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί για τα κίνητρα του 2023 – 2024. Ο διάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί και οι γιατροί ακόμα περιμένουν να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται».

