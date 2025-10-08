Το Τμήμα Δασών ανακοινώνει ότι και φέτος θα παραχωρήσει δωρεάν δενδρύλλια στους δικαιούχους, στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης που στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του προγράμματος «Φυτεύω για το Κλίμα».

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου φύτευσης 1.000.000 δέντρων έως το 2030, ενταγμένου στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων μέχρι το 2030.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται στους δασικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών (www.moa.gov.cy/forest).

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς και οργανωμένα σύνολα, όπως Δήμοι και Κοινότητες, σχολικές μονάδες, κυβερνητικές υπηρεσίες, εκκλησιαστικές αρχές και πρωτοβουλίες πολιτών που διαθέτουν κατάλληλο χώρο για δενδροφύτευση.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη δωρεάν διάθεση έως 100.000 δενδρυλλίων ετησίως, αξίας περίπου €250.000, εντός της φυτευτικής περιόδου (Νοέμβριος – Φεβρουάριος). Σε περίπτωση χαμηλής ζήτησης από οργανωμένα σύνολα, έως 50.000 δενδρύλλια θα μπορούν να διατεθούν και σε πολίτες.

Το Τμήμα Δασών έχει δημιουργήσει Βάση Δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου των δενδροφυτεύσεων από το 2019 έως σήμερα.

