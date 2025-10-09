Συντεχνίες και διευθυντές του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) τα βρήκαν χθες και όπως έγινε γνωστό κατέληξαν σε συμφωνία για το ύψος των οικονομικών κινήτρων που θα λάβουν οι γιατροί, επιπρόσθετα του μισθού τους, τα έτη 2025-2027, ωστόσο, ο συναγερμός στα κρατικά νοσηλευτήρια δεν έχει λήξει.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν εκτελεστικός και οικονομικός διευθυντής του Οργανισμού με την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών και την ΠΑΣΥΔΥ πρέπει τώρα να εγκριθεί, βάσει διαδικασιών, από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο έχει και τον τελικό λόγο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται ότι θα συζητηθεί από το δ.σ. του ΟΚΥπΥ εντός 24ωρου και τότε θα ανακοινωθεί και επίσημα η επίτευξη της συμφωνίας με τις συντεχνίες των γιατρών.

Μετά τη χθεσινή έκτακτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη δημοσιοποίηση της διαφωνίας των γιατρών με την τελική οικονομική πρόταση που τέθηκε ενώπιον τους από τον Οργανισμό την περασμένη Παρασκευή, οι γιατροί δήλωναν πάντως ικανοποιημένοι με τον πρόεδρο της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρη Κούμα να αναφέρει ότι πλέον ανοίγει και ο δρόμος για την καταβολή των €2,3 εκατ. που ο ΟΚΥπΥ οφείλει να καταβάλει για τα έτη 2023-2024.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε όταν στο σχέδιο παροχής οικονομικών κινήτρων για τα έτη 2025-2027 προστέθηκε, μετά από απαίτηση της ΠΑΣΥΚΙ, πρόνοια βάσει της οποίας ο Οργανισμός θα παραχωρεί στους γιατρούς επιπρόσθετο ποσό, δηλαδή πέραν του συμφωνηθέντος επί των υπολογιζόμενων εσόδων για κάθε έτος, σε περίπτωση που τα έσοδα είναι αυξημένα.

Αναφέρεται ότι στην πρόταση που είχε καταθέσει ο ΟΚΥπΥ στους γιατρούς την περασμένη εβδομάδα προβλέπονταν σταθερά ποσά για κάθε έτος χωρίς να υπάρχει διασύνδεση του τελικού κονδυλίου με το ύψος των κερδών σε περίπτωση που αυτά θα ξεπερνούσαν το υπολογιζόμενο όριο.

Από πλευράς του Οργανισμού δεν έγιναν χθες τοποθετήσεις, αφού τα όσα συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση πρέπει τώρα να μεταφερθούν από τους διευθυντές του ΟΚΥπΥ στο διοικητικό συμβούλιο και να εγκριθούν προκειμένου να θεωρηθεί το θέμα, οριστικά λήξαν.

Ο προέδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, αμέσως μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι ο Οργανισμός, «έκανε αποδεκτή εισήγηση μας που σχετίζεται στην ουσία με τα κίνητρα των ετών 2026 και 2027, αφού το 2025 βρίσκεται ήδη στο τέλος του και μετά από αυτή την εξέλιξη θεωρούμε ότι και αυτός ο διάλογος, ο οποίος κράτησε πολύ καιρό έφθασε στο τέλος του».

Με τη συμφωνία αυτή, συνέχισε, «ανοίγει και ο δρόμος ώστε ο ΟΚΥπΥ να δώσει την απαραίτητη εντολή και να καταβληθούν στους γιατρούς τα €2,3 εκατ. που έχουν να λαμβάνουν για τα έτη 2023-2024 και δεν είχαν μέχρι σήμερα δοθεί, αφού η κατάθεση τους είχε τεθεί ως προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας για τα επόμενα έτη».