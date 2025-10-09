Έκδηλα παράνομη έκρινε την παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους το Διοικητικό Δικαστήριο.

Ο δικηγόρος της, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η Άννα Αριστοτέλους δεν βρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα και δύναται να επιστρέψει στην εργασία της.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με απόφαση της ημερομηνίας 3/10/2025 παρέτεινε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους δια περαιτέρω περίοδο δύο μηνών. Ως γνωστό, στις 3/10/2025 είχε λήξει η πρώτη περίοδος των τριών μηνών της διαθεσιμότητας εις την οποία είχε τεθεί.

Η αρχική απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να τη θέσει σε τρίμηνη περίοδο διαθεσιμότητας προσεβλήθει εις το Διοικητικό Δικαστήριο η σχετική Προσφυγή δε εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η κα Αριστοτέλους την 8/10/2025 καταχώρησε νέα Προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας η οποία προαναφέρεται, να της παρατείνει δηλαδή την περίοδο διαθεσιμότητας δια ακόμη δύο μήνες. Ταυτόχρονα ζήτησε με ξεχωριστή Αίτηση Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται η απόφαση παράτασης δια ακόμη δύο μήνες της περιόδου της διαθεσιμότητας.

Την 9/10/2025 το Διοικητικό Δικαστήριο επιλήφθηκε της Αίτησης δια Διάταγμα και αφού μελέτησε το υλικό που κατατέθηκε ενώπιον του από το Δικηγορικό Γραφείο Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης ΔΕΠΕ εξέδωσε Διάταγμα και ανέστειλε την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να παρατείνει την αρχική περίοδο διαθεσιμότητας δια ακόμη δύο μήνες με την αιτιολογία ότι αυτή έπασχε από έκδηλη παρανομία. Κατ΄ επέκταση η Άννα Αριστοτέλους δεν ευρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα και δύναται να επιστρέψει εις την εργασία της.

Η υπόθεση ορίσθει ενώπιον του Δικαστηρίου την 20/10/2025 δια τα συνεπαγόμενα διαδικαστικά διαβήματα.