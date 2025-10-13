Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (ΑΣΔ) αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του επί της αίτησης της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου για προδικαστική παραπομπή ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Όπως είχε ανακοινώσει σε ανάρτησή του στο ‘Χ’ την προηγούμενη εβδομάδα, το ΑΣΔ, με απόφαση που εξέδωσε στις 8 Οκτωβρίου απέρριψε την Αίτηση 5/25 (Τύπος Γ) και θα δώσει απόφαση στις 13.10.2025 και ώρα 10:00 στο πλαίσιο της Αίτησης (2/25 -Τύπος Ε) της κας Ν. Βαρωσιώτου για προδικαστική παραπομπή ερωτήματος στο ΔΕΕ.