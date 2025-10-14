Πρόβλημα συνδεσιμότητας παρατηρείται από το πρωί στον διαδικτυακό κυβερνητικό κόμβο.

Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες, ακόμα και στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Ακόμα, ιστοσελίδες όπως «Ariadni» ή «Taxisnet» δεν είναι προσβάσιμες ούτε στο κοινό και το πιο κάτω μήνυμα εμφανίζεται στις οθόνες τους.

Αρχικά έγινε λόγος για κυβερνοεπίθεση, ωστόσο ακολούθως νεότερες πληροφορίες αποδίδουν τη βλάβη σε πρόβλημα της εταιρείας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη του δήλωση στο philenews ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, απέδωσε το πρόβλημα σε αποκοπή καλωδίου.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιώργος Κωμοδρόμος, εξήγησε στο philenews πως πρόκειται για βλάβη σε γραμμή ενός από τους παρόχους. Σημείωσε επιπρόσθετα ότι συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και σε σύντομο χρονικό διάστημα η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επίσημες ιστοσελίδες Υπουργείων είναι προσβάσιμες για τους πολίτες, αλλά όχι από τους υπολογιστές των κυβερνητικών υπηρεσιών.