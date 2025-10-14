Επείγουσα έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως καταψηφίσουν το προτεινόμενο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), που εξετάζεται στη συνεδρίαση MEPC ES.2 στις 14–17 Οκτωβρίου, απήυθυνε η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ)

Σε ανακοίνωση της, η ΚΕΠ τονίζει ότι, όπως είναι διατυπωμένο, το NZF συνιστά σοβαρή απειλή για τη ναυτιλία, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς θα επιφέρει υψηλό κόστος χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος.

Σύμφωνα με την Ένωση, το NZF ισοδυναμεί με «έναν φόρο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που δεν μειώνει τις εκπομπές αλλά μετακυλίει το κόστος στους καταναλωτές», επιβαρύνοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΚΕΠ προειδοποιεί ότι το πλαίσιο επιβάλλει υπερβολικές χρεώσεις ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες τεχνολογίες ή υποδομές για πλήρη συμμόρφωση. Επιπλέον, βασίζεται σε «πράσινα καύσιμα» όπως μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και συνθετικό LNG, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα και απαιτούν περισσότερη ενέργεια από όση αποδίδουν.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και κάθε πρόσθετο κόστος θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών αγαθών και υπηρεσιών, υψηλότερο κόστος ζωής και εντεινόμενο πληθωρισμό.

Προειδοποιεί επίσης για απειλή στη βιωσιμότητα του στόλου και αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, λόγω ελλείψεων πλοίων και αυξημένων μεταφορικών εξόδων, κάτι που θα πλήξει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η ΚΕΠ υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με ήδη υψηλό κόστος, το οποίο θα αυξηθεί περαιτέρω με την εφαρμογή του NZF. Αυτό, αναφέρει, θα προκαλέσει άνοδο στις τιμές ενέργειας και επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης, πλήττοντας νοικοκυριά και βιομηχανία.

Η Ένωση τονίζει ότι η διεθνής ναυτιλία αποτελεί το πιο αποδοτικό και βιώσιμο μέσο μεταφοράς, έχοντας ήδη επιτύχει σημαντικές μειώσεις εκπομπών μέσω τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρησιακής βελτιστοποίησης.

Η ΚΕΠ καλεί την Κύπρο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν έναν παγκόσμιο μηχανισμό κινήτρων για την απανθρακοποίηση και να απορρίψουν «άδικα, αναποτελεσματικά και επιζήμια φορολογικά σχήματα δισεκατομμυρίων ευρώ».

Καταλήγοντας, η ΚΕΠ ζητά να δοθεί περισσότερος χρόνος για συναίνεση και τεχνική προετοιμασία, ώστε κάθε λύση να βασίζεται σε έρευνα, καινοτομία και ρεαλιστικά επιστημονικά δεδομένα, προστατεύοντας την οικονομία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές.