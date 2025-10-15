Χωρίς ρεύμα έμειναν γύρω στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης διάφορες περιοχές ανά το παγκύπριο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η διακοπή οφειλόταν σε βλάβη στο Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ήταν ολιγόλεπτη και διήρκησε περίπου 15 λεπτά.

Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς

Τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 6:33, επηρεάζοντας την ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Η παροχή αποκαταστάθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 108 MW, με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίο.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αναφέρεται ότι η παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στις 7:03 π.μ., ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της παροχής και στις κοινότητες Ορούντα, Τεμβριά και Εργάτες.