Αυξημένο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Ιατρική Σχολή του παραρτήματος Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τη Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου. Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε επίσημα η εγγραφή του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Μητρώο Πανεπιστημίων της χώρας.

Ήδη, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 300 αιτήσεις για τις 60 θέσεις που θα προσφερθούν, γεγονός που αποτυπώνει το μεγάλο ενδιαφέρον για το νέο παράρτημα του ΕΚΠΑ στη Λευκωσία.

Η δρ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες και πως η ίδρυση του παραρτήματος αποτελεί το αποτέλεσμα της στρατηγικής για διεθνοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης. Στόχος είναι η λειτουργία της σχολής να ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου, ενώ εξετάζεται και η προοπτική επέκτασης στη Λάρνακα.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, ήδη έχουν υποδειχθεί και ελεγχθεί κατάλληλα κτίρια στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας, τα οποία παραχωρήθηκαν από την Αρχιεπισκοπή και τον Δήμο. Η σχολή θα προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι λεπτομέρειες για τα δίδακτρα θα ανακοινωθούν από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

ΚΥΠΕ