Ενώπιον της Πατριαρχικής Συνόδου εμφανίζεται σήμερα ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που προέκυψε στην Εκκλησία της Κύπρου και οδήγησε στην έκπτωση του από τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου με απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Τη νομική αρωγή του Επισκόπου Τυχικού, όπως έγινε γνωστό, έχει αναλάβει ο Καθηγητής Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει σχετική εμπειρία, καθώς έχει καταθέσει και υποστηρίξει έκκλητες πρόσφυγες ενώπιον του Οικουμενικού Θρόνου. Ο καθηγητής Λαζαράτος συνοδεύει τον Επίσκοπο Τυχικό στην μετάβαση του στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κ. Λαζαράτου, επισημαίνεται ότι αναλαμβάνει την υποστήριξη εκκλήτου προσφυγής Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Κύπρου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με την οποία αποφασίστηκε η έκπτωσή του από τον επισκοπικό θρόνο.