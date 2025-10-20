Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου δεν θα δεχθεί τίποτε λιγότερο από την υπογραφή λιβέλου από τον έκπτωτο Μητροπολίτη Τυχικό, ενώ οι εκλογές για διαδοχή του θα διεξαχθούν στις αρχές του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.

Ως προς το θέμα των εκλογών για πλήρωση του θρόνου της Πάφου, εκκλησιαστική πηγή μας ανέφερε, πως κατ’ αρχήν να αναμένεται η έκβαση της υπόθεσης του κ. Τυχικού που παραμένει σε εκκρεμότητα υπό την έννοια ότι μπορεί με το θέμα της έκπτωσης του να έληξε οριστικά, αλλά απομένει να διαφανεί κατά πόσον θα υπογράψει λίβελο μετανοίας και αποκήρυξης των αποτειχιστών ή αν θα προτιμήσει να μην υπογράψει και να βρεθεί εκτός Εκκλησίας.

Στην πρώτη περίπτωση, όπως έγραψε ήδη το philenews, θα ονομαστεί Επίσκοπος Κουρίου ή Σόλων ή Λαμπούσης και θα κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος θα του αναθέσει επισκοπικά καθήκοντα. Στην περίπτωση που δεν συνεργαστεί, κατά πάσαν πιθανότητα θα αντιμετωπίσει την ποινή της καθαίρεσης ή της αργίας αν και η πρώτη ποινή έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβληθεί, λόγω και της ενίσχυσης της θέσης της Εκκλησίας της Κύπρου από την ομόφωνη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και του παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε.

Πάντως, πολλοί διαβλέπουν πως ο Τυχικός δεν έχει άλλη επιλογή από το να υπογράψει τον λίβελο μετανοίας, κάτι το οποίο στηρίζουν όχι μόνο στο ότι έμεινε μόνος (από πλευράς στήριξης της ηγεσίας της Εκκλησίας) αλλά και από το γεγονός πως ήδη με δήλωσή του καταδίκασε την αποτείχιση.

Βεβαίως, όπως μας υπεδείχθη, η δήλωση αποκήρυξης δεν έγινε μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά ενόσω βρισκόταν στο Φανάρι. Συγκεκριμένα, όταν το άκουσε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξήλθε της αίθουσας και εν αναμονή της απόφασης προέβη στη σχετική δήλωση. Μάλιστα, κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, πίσω από την δήλωση, και ενώ εξεταζόταν το κατά πόσον θα γίνει δεκτή η έφεσή του (το έκκλητο) να κρυβόταν και κάποιας μορφής σκοπιμότητα.

Αν, τελικά, αποφασίσει να υπογράψει λίβελο μετανοίας, σε αυτόν θα ξεκαθαρίζει ότι αποκηρύσσει την αποτείχιση και ότι αναγνωρίζει όλες τις Οικουμενικές Συνόδους και ιδιαιτέρως αυτήν του Κολυμπαρίου Κρήτης.

Η Σύνοδος αυτή, είχε αποφασίσει ότι υπάρχει μία καθολική και αποστολική Εκκλησία (η Ορθόδοξος) αλλά δεν αρνήθηκε και την ιστορική ονομασία των άλλων δογμάτων ως Εκκλησίες, όπως είναι για παράδειγμα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Προτεσταντική κοκ.

Μία μερίδα κληρικών δεν δέχτηκε την απόφαση και από εκεί ξεκίνησε η αμφισβήτηση και η αποτείχιση τους. Οπόταν, αν ο Τυχικός δεν αναγνωρίσει την Σύνοδο της Κρήτης, είναι ωσάν να ταυτίζεται με τους αποτειχιστές.

Τέλος, ως προς τους πιθανούς υποψηφίους για το θρόνο της Πάφου, ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού εκτιμά ότι θα τον διεκδικήσουν οι Επίσκοποι, Καρπασίας Χριστοφόρος, ο Αμαθούντος Νικόλαος και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου.