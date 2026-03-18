Με απόφαση της 145 λέξεων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τύλιξε σε ένα κομμάτι χαρτί τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό, κλείνοντας οριστικά το συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο ταλάνισε την Εκκλησία της Κύπρου, απασχολώντας και την κοινή γνώμη για αρκετούς μήνες.

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επικαλείται ιεροκανονικούς λόγους καθώς και τη μη συμμόρφωση του Τυχικού στις υποδείξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η ουσία της απόφασης περικλείεται στην ακόλουθη διατύπωση:

«Γνωρίζομεν υμίν ότι απορρίπτεται η υποβληθείσα έκκλητος προσφυγή υμών, ένεκα λόγων ιεροκανονικών σχετιζομένων προς την μη συμμόρφωσιν της υμετέρας Ιερότητος προς τας ως άνω νουθεσίας και προτροπάς».

Η αναφορά σε προτροπές παραπέμπει στις εκείνες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου προς τον εν αργία Μητροπολίτη.

Ολόκληρη η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως ακολούθως:

«Ιερώτατε Μητροπολίτα πρώην Πάφου, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος κύριε Τυχικέ, χάρις είη τή υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Εις απάντησιν πρός τό από κ’ Ιανουάριου έ.έ. γράμμα της υμετέρας Ιερότητος, διαβιβασθέν διά τής Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρου, τή καθ’ ημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, και εν συνεχείς πρός τάς εν τοις ημετέροις από 6ης Δεκεμβρίου 2025 καί υπ’ αρ. Πρωτ. 974 Γράμμασι περιλαμβανομένας νουθεσίας και προτροπάς, όπως «έν πνεύματι μετάνοιας, έν ταπεινώσει καί πραύτητι» αποδεχθήτε την απόφανσιν τής Αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρου, αποφάσει δέ τής περί ημάς Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, γνωρίζομεν υμίν ότι απορρίπεται ή υποβληθείσα έκκλητος προσφυγή υμών, ένεκα λόγων ιεροκανονικών σχετιζομένων πρός τήν μή συμμόρφωσιν τής ύμετέρας Ιερότητος πρός τάς ώς άνω νουθεσίας καί προτροπάς.

Τήν άπόφασιν ταύτην άνακοινούμενοι ύμίν, έπικαλούμεθα έφ’ ύμάς τήν χάριν καί τό άπειρον έλεος τού Θεού».