Με 11 ψήφους υπέρ και πέντε εναντίον ελήφθη η απόφαση της Ιεράς Συνόδου με την οποία έθεσε σε αργία τον έκπτωτο Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικό.

Εναντίον της κήρυξης του κ. Τυχικού σε αργία τάχθηκαν οι τέσσερις ιεράρχες της ομάδας του Μητροπολίτη Λεμεσού (Αθανάσιος και οι Επίσκοποι Λήδρας Επιφάνιος, Αμαθούντος Νικόλαος, Επίσκοπος Λήδρας και Νεαπόλεως Πορφύριος) καθώς και ο Μητρόπολίτης Μόρφου Νεόφυτος.

Υπέρ της κήρυξης του σε αργία τάχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ο Μητροπολίτης Τριμιθούντος και Λευκάρων Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος κι ο Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος.

Σε ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου αναφέρεται πως στην απόφαση της η Ιερά Σύνοδος έλαβε υπόψιν και τα ακόλουθα: Την ἄρνηση τοῦ πρῴην μητροπολίτη Πάφου ὅπως συμμορφωθεῖ πρὸς τοὺς ὅρους τοὺς ὁποίους ἔθεσε σ’ αὐτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, τὶς ἀπαράδεκτες ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους κινήσεις του γιὰ προσφυγὴ στὰ Πολιτικὰ Δικαστήρια, τὴν ἀναταραχὴ ποὺ προκαλεῖ μὲ τὶς δηλώσεις του καὶ μὲ μικρὴ ὁμάδα ̎ ζηλωτῶν ̎ στοὺς πιστούς ενώ εσημείωσε τὴν προσπάθειά του γιὰ δημιουργία διχοστασιῶν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς.

Δίδεται, όμως, ταυτόχρονα και η ευκαιρία στον κ. Τυχικό για άρση της ποινής αν καταθέσει Ομολογία Πίστεως και αν αποσύρει την πρόθεση κατάθεσης προσφυγής στα δικαστήρια.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου έχει ως ακολούθως:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 8 Ἰανουαρίου 2026, σὲ ἔκτακτη Συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐξέτασε διεξοδικὰ τὸ θέμα τοῦ ἐκπτώτου πρῴην μητροπολίτη Πάφου Τυχικοῦ, μετὰ καὶ τὴν ὁμόφωνη ἐπικύρωση τῆς ἀποφάσεώς της, ἡ ὁποία ἐλήφθη στὴ Συνεδρία τῆς 23ης Μαΐου 2025, ἀπὸ τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἔλαβε ὑπόψη της τὴν ἄρνηση τοῦ πρῴην μητροπολίτη Πάφου ὅπως συμμορφωθεῖ πρὸς τοὺς ὅρους τοὺς ὁποίους ἔθεσε σ’ αὐτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ ὅπως τὸν προέτρεψε πρὸς τοῦτο ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μελέτησε ἐπίσης τὶς ἀπαράδεκτες ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους κινήσεις του γιὰ προσφυγὴ στὰ Πολιτικὰ Δικαστήρια, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καταδικάζεται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.

Ἐπισκόπησε τὴν ἀναταραχὴ ποὺ προκαλεῖ μὲ τὶς δηλώσεις του καὶ μὲ μικρὴ ὁμάδα ̎ ζηλωτῶν ̎ στοὺς πιστούς.

Ἐσημείωσε τὴν προσπάθειά του γιὰ δημιουργία διχοστασιῶν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπευθυνόμενος ξεχωριστὰ καὶ διαφορετικὰ σὲ ὅσους τὸν ὑπεστήριξαν καὶ σὲ ὅσους ὑπεστήριξαν τὴν ἐκπτωσή του.

Ἀπεφάσισε ὅπως ἐπιβάλει στὸν πρῴην μητροπολίτη Πάφου Τυχικὸ τὴν ποινὴ τῆς ἐπ’ ἀόριστον ἀργίας μέχρις ὅτου αὐτός:

• Υποβάλει τὴν ζητηθεῖσαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο συγκεκριμένη Ὁμολογία Πίστεως

• Αποσύρει τὴν προσφυγή του ἢ τὴν πρόθεση προσφυγῆς του σὲ Πολιτικὰ Δικαστήρια

• Καταδικάσει τὸν ἀποτειχισμὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία

• Αποδεχθεῖ νέα καθήκοντα στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου, τὰ ὁποῖα θὰ τοῦ ἀνατεθοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

• Παύσει νὰ προκαλεῖ ἀναστάτωση καὶ σκανδαλισμὸ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας».