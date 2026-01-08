Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου έθεσε σε επ’ αόριστον αργία τον έκπτωτο Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό. H απόφαση ήταν αναμενόμενη ύστερα από την άρνηση του κ. Τυχικού να υπογράψει τον λίβελο μετανοίας τον οποίο του είχε ζητήσει η Ιερά Σύνοδος.

Η δήλωση του Εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρία υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου και αποφάσισε την επιβολή της ποινής της επ’ αόριστον αργίας προς τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό μέχρι την πλήρους αποδοχής των όρων της Ιερά Συνόδου.

Δεν έχουν περατωθεί οι συνεδρίες της Ιεράς Συνόδου λόγω του όγκου των θεμάτων, για αυτό θα συνέλθει την επόμενη Τετάρτη προς συνέχιση του έργου της.

Δεν κρίθηκε ικανοποιητικός ο λίβελος μετάνοιας

O λίβελος μετανοίας τον οποίον απέστειλε ο κ. Τυχικός, δεν κρίθηκε ικανοποιητικός επειδή δεν περιελάμβανε βασικές αναφορές, που του είχαν υποδειχθεί.

Ο κ. Τυχικός είχε κηρυχθεί έκπτωτος από την Ιερά Σύνοδο στις 22 Μαΐου 2025. Υπέρ της έκπτωσης του Τυχικού είχαν ψηφίσει δέκα Συνοδικοί και εναντίον έξι.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κ. Τυχικός παρέμενε Επίσκοπος της Εκκλησίας Κύπρου και μέλος της Ιεράς Συνόδου. Παράλληλα, ετέθη στη διάθεση της Εκκλησίας με σκοπό να τον αξιοποιήσει, ενώ θα του δινόταν τίτλος και θέση από την Ιερά Σύνοδο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Τυχικός κηρύχθηκε έκπτωτος για σχέσεις που φερόταν να είχε αναπτύξει με αποτειχιστές, οι οποίοι, σε αδρές γραμμές, θεωρείται ότι έχουν ακραία συμπεριφορά και βλέπουν παντού αιρετικούς, θεωρώντας τους εαυτούς τους σαν φρουρούς της πίστης εναντίον των παρεκτροπών της πίστεως.

Πιο αναλυτικά, οι τρεις βασικές κατηγορίες κατά του κ. Τυχικού, ήταν οι ακόλουθες:

Α. Χειροτονία ενεργού μέλους των αποτειχισμένων Θεσσαλονίκης, αποστολή του στη Θεσσαλονίκη, όπου μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργὰ στην αποτειχιστικὴ παρασυναγωγὴ και την υπηρετεί λειτουργικά υπό την συγκάλυψή του, με δόλο, απὸ τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό.

Β. Συστηματικὴ άρνηση τέλεσης μεικτών γάμων από τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικὸν και τη Μητρόπολη Πάφου, καθώς και άρνηση του Μυστηρίου του Χρίσματος και πιστοποιητικών Ορθοδόξου Πίστεως, τα οποία τελέσθησαν και εκδόθησαν απὸ κανονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Γ. Προέβη στον εγκαινιασμό παρεκκλησίου επ’ ονόματι κληρικού, ο οποίος δεν έχει καταταγεί απὸ την Ορθόδοξη Εκκλησία στον κατάλογο των Αγίων, ούτε καν συζητείται, καθ’ όσον γνωρίζουμε, μία τέτοια περίπτωση.

Από τον κ. Τυχικό ζητήθηκε να υπογράψει λίβελο μετανοίας ώστε να αποκατασταθεί η τάξη και να αποφευχθούν περαιτέρω μέτρα ενατίον του. Ο λίβελος πίστεως, ο οποίος δεν ήταν διαπραγματεύσιμος, ήταν ο ακόλουθος:

«Θεία χάριτι, παρέχω, εἰς τήν Ὀρθόδοξον ἤτοι τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόν παρόντα, ἔγγραφον λίβελλον, δι’ οὗ καθομολογῶ καί στέργω ἅπαντα τά παρά τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, καθώς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας (Κρήτη 2016) ἀποφανθέντα. Δηλῶ σεβασμόν, εἰς τάς πανορθοδόξως ἰσχύουσας σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί εἰς τούς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί τούτοις δηλώνω ἀπεριφράστως ὑπακοήν εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποδέχομαι καί θά τηρῶ πάντα τά πανορθοδόξως κρατοῦντα τά ἀφορῶντα εἰς τήν ἱεράν Παράδοσιν, κυρίως δέ ἀποκηρύττω τόν ἀποτειχισμόν καί τούς ἀποτειχιστάς καθώς καί τά καινοτομηθέντα παρ’ αὐτῶν περί τῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ἤθους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Στο λίβελο γίνεται ειδική αναφορά στη Μεγάλη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης το 2016, την οποίαν δεν αναγνωρίζουν οι αποτειχιστές και τυχόν αναγνώρισή της από τον κ. Τυχικό θα αποτελούσε ένδειξη ότι δεν ταυτίζεται μαζί τους. Ωστόσο, ο κ. Τυχικός ετοίμασε δύο λιβέλους (σε διαφορετικές περιόδους-η τελευταία μόλις πρόσφατα) στις οποίες αποφεύγει τη συγκεκριμένη αναφορά.

Ενώ η Ιερά Σύνοδος ανέμενε από τον κ. Τυχικό να υπογράψει τον λίβελο πίστεως, αυτός άσκησε το δικαίωμα του για έκκλητο, δηλαδή έφεση, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίο επελήφθη της υπόθεσης και στις 17 Οκτωβρίου 2025 επεκύρωσε ομόφωνα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρονταν και τα ακόλουθα: «Κατά τήν ἐξέτασιν τοῦ φακέλλου τοῦ θέματος, διεπιστώθησαν παραλείψεις κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως τοῦ Μητροπολίτου Τυχικοῦ ὡς πρός τάς προβλέψεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου αὐτῆς, οὐχ ἧττον ὅμως ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπί τῆς οὐσίας κρίνοντα, ἐπεκύρωσαν ὁμοφώνως τήν συνοδικήν ἀπόφασιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου.

Συνεστήθη ἐν τέλει εἰς τόν Μητροπολίτην πρῴην Πάφου νά ὑπακούσῃ εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ καί τοῦτο διά τό ἴδιον αὐτοῦ πνευματικόν συμφέρον καί διά τήν εἰρήνην καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».

Ο κ. Τυχικός, μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γύρισε στην Αθήνα, όπου παρέμεινε σε νοσοκομείο ένεκα ασθένειας που αντιμετώπιζε και επέστρεψε στην Κύπρο μόλις χθες και αφού είχε καθοριστεί η σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, με σκοπό να εξετάσει την όλη στάση του.

Πέρα των άλλων, με επιστολή του ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου προειδοποίησε την Ιερά Σύνοδο ότι θα προσφύγει ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν χρειαστεί, για να διεκδικήσει επιστροφή του στο θρόνο της Πάφου, από τον οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος, αμφισβητώντας με αυτό τον τρόπο, τόσο την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, όσον και την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.