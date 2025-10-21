Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο έκτακτης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου μέσα στον Οκτώβριο ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, για το ζήτημα των εκλογών μέσω των οποίων θα καλυφτεί ο μητροπολιτικός θρόνος της Πάφου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ευσταθίου είπε ότι η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται κάθε μήνα για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει εντός Νοεμβρίου, ωστόσο είπε ότι δεν αποκλείεται έκτακτη συνεδρία πριν το τέλος του μήνα.

Παράλληλα, παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου, ο οποίος ανέφερε ότι το θέμα της πλήρωσης του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου «θα εξαρτηθεί πρώτα στο πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί ο τέως Πάφου για να κάνει τον λίβελλο και θα συνέλθει αμέσως η Σύνοδος για να δρομολογήσει τις καταστάσεις».

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως τα επόμενα βήματα της Ιεράς Συνόδου εξαρτώνται από το πόσο ταχέως θα σπεύσει ο Επίσκοπος Τυχικός για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ώστε να υπογραφεί από μέρους του η ομολογία πίστεως σε όλες τις Συνόδους που συγκλήθηκαν από τους πρώτους αιώνες της λειτουργίας της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Επίσης αναμένεται να αποκηρύξει πάλι γραπτώς τους αποτειχισμένους.

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε πως έγινε μια προφορική δήλωση από τον Επίσκοπο Τυχικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν έχει υπογράψει κάτι μέχρι στιγμής. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, δεν ζητεί τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που απαιτεί η ίδια η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, την υπογραφή του λιβέλου πίστεως, όπως αυτή ερμηνεύεται, συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς κατά πόσο συσχετίζονται η προκήρυξη εκλογών για τον Μητροπολιτικό θρόνο με την υπογραφή της ομολογίας πίστεως από τον Τυχικό, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως «εάν και κάπως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, το ότι δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις Μητροπολιτικές εκλογές», ωστόσο «υπάρχει αναμονή για την κίνηση που θα κάνει ο ίδιος ο Τυχικός προκειμένου να συνέλθει αμέσως η Ιερά Σύνοδος, είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρία της για να λάβει την απόφαση επί τούτου, δηλαδή περί της διεξαγωγής της πλήρωσης του Μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου» και να ξεκινήσει η όλη διαδικασία.

Είπε ακόμη πως το μήνυμα που στέλνει το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι να επουλωθεί η πληγή που έχει ανοίξει με το θέμα του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Άλλωστε το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο λιτό ανακοινωθέν που εξέδωσε σημειώνει ότι προέχει η ενότητα της Εκκλησίας καλώντας τον τέως Μητροπολίτη Πάφου να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του, είπε.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ φέρουν τις Μητροπολιτικές εκλογές να διεξάγονται τον Δεκέμβριο ή αρχές του νέου έτους το 2026. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδιαφέρον για τον Μητροπολιτικό θρόνο φέρεται να έχουν ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, και ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης.

