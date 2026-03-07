Αμέσως μετά το Πάσχα προκηρύσσει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος τις εκλογές για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου σε διαδοχή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, ο οποίος δεν τα βάζει κάτω, σε σημείο που άρχισε να εισπράττει τον κουτσουρεμένο μισθό του επιφυλασσόμενος των δικαιωμάτων του. Αυτό παραπέμπει σε διεκδίκηση του συνόλου των απολαβών που δικαιούται ένας Μητροπολίτης.

Όπως πληροφορούμαστε, ο κ. Τυχικός την τελευταία φορά που πληρώθηκε, υπέγραψε ότι παραλαμβάνει την αντιμισθία του με επιφύλαξη. Η ενέργεια αυτή του κ. Τυχικού εκτιμάται ότι εντάσσεται στην τακτική του να αμφισβητήσει, και με αυτό τον τρόπο, την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον θέσει σε αργία. Σημειώνεται, πως μετά την απόφαση να τεθεί σε αργία, ο μισθός του μειώθηκε από €4.000 μηνιαίως σε €2.000.

Όπως είναι γνωστό, πέραν της προσφυγής του ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο τέως Μητροπολίτης Πάφου έχει καταφύγει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο καταχωρώντας έκκλητο (έφεση) για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τον θέσει σε αργία. Υπενθυμίζεται, πως τον περασμένο Οκτώβριο, επίσης, είχε καταχωρήσει έκκλητο κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει έκπτωτο, κυρίως με την κατηγορία της αποτείχισης.

Τότε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν και διαπίστωσε παραλείψεις στην διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης από πλευράς της Ιεράς Συνόδου (ως προς τους χειρισμούς σε ζητήματα τα οποία άπτονταν του Καταστατικού Χάρτη) επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου, καλώντας τον κ. Τυχικό να υπακούσει σε αυτήν για το πνευματικό συμφέρον του ιδίου αλλά και για την ειρήνη και ενότητα της Εκκλησίας.

Υπενθυμίζεται, πως ο κ. Τυχικός βρέθηκε ένοχος για τα ακόλουθα:

◗ Χειροτόνησε ιερέα ενεργό μέλος του αποτειχισμένου τάγματος, το οποίο δρα στη Θεσσαλονίκη – δηλαδή εκείνων που εξήλθαν από την εκκλησία και λειτουργούν αυτόνομα. Για το συγκεκριμένο θέμα είχαν υποβληθεί καταγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

◗ Αρνείτο να τελεί μεικτούς γάμους, πολιτική η οποία ακολουθείται με οδηγίες και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προέκταση της άρνησης και στην βάπτιση παιδιών.

◗ Εγκαινίασε στην γενέτειρα του Μέσανα, παρεκκλήσι επ’ ονόματι κληρικού, ο οποίος δεν είχε ανακηρυχθεί άγιος.

◗ Η μόνη περίπτωση να επανεξεταστεί η στάση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κύπρου, έναντι του κ. Τυχικού, είναι να γίνει δεκτό το έκκλητο, δηλαδή η έφεση που καταχώρησε εναντίον της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει σε αργία.

Ωστόσο, όπως πληροφορείται ο «Φ», κάτι τέτοιο θεωρείται έως και αδύνατο υπό την έννοια ότι θα συνιστούσε ανακολουθία από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως ήδη γράφτηκε πιο πάνω, το είχε υιοθετήσει ομόφωνα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να κηρύξει σε έκπτωση τον τότε Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό.

Μόλις εκδοθεί και η νέα απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα χέρια τόσο της Ιεράς Συνόδου όσον και του Αρχιεπισκόπου θα λυθούν, με τον τελευταίο να προκηρύσσει εκλογές για διαδοχή του κ. Τυχικού.