Υποχρεωτική θεωρείται η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, όπως αναφέρουν εκκλησιαστικές πηγές. Εναλλακτικά, όπως αναφέρουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, σε περίπτωση που ο Αρχιεπίσκοπος επιθυμεί «να αφουγκραστεί τον παλμό του λαού της Πάφου, έχει ενώπιόν του το αποτέλεσμα των εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 2023 για την πλήρωση της Μητρόπολης Πάφου και από τους τρεις υποψηφίους που έχουν απομείνει, μπορεί να επιλέξει έναν με βάση τα ποσοστά που έλαβαν».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, «εφόσον οι δύο ποινές που επιβλήθηκαν στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη και έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, προκύπτει η υποχρέωση διεξαγωγής εκλογών για την κάλυψη του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, με βάση το ισχύον καταστατικό πλαίσιο».

Ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός κηρύχθηκε έκπτωτος στις 22 Μαΐου 2025, έπειτα από απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Σε μεταγενέστερη συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2026, η Ιερά Σύνοδος τον έθεσε σε επ’ αόριστον αργία.

Όπως επισημαίνεται, για να υπάρξει οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή απαιτείται η συγκατάθεση των ¾ των μελών της Ιεράς Συνόδου. Προϋπόθεση, ωστόσο, για κάτι τέτοιο είναι να είναι πληρωμένοι όλοι οι θρόνοι. Από τη στιγμή που υφίσταται κενός θρόνος, δεν μπορεί να συγκληθεί πλήρης Ιερά Σύνοδος 17 μελών. Σήμερα, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ανέρχονται σε 16.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιερά Σύνοδος μπορεί να συγκληθεί με ελλιπή σύνθεση μόνο σε δύο περιπτώσεις, πρώτον, εάν κάποιο μέλος απουσιάζει λόγω ασθένειας, και δεύτερον, εάν απουσιάζει επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό εκπροσωπώντας επίσημα την Εκκλησία της Κύπρου. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως εξηγείται, καμία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέχει. Ως εκ τούτου, απαιτείται η πλήρωση του θρόνου ώστε η Ιερά Σύνοδος να απαρτίζεται από 17 μέλη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν πρόκειται για οποιονδήποτε θρόνο, αλλά για τον «πρωτόθρονο», δηλαδή τον πρώτο τη τάξει. Από την άλλη πλευρά, η Ιερά Σύνοδος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου βάσει του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Σε μεταγενέστερο στάδιο, και αφού πληρωθεί ο θρόνος, εφόσον το επιθυμεί η Ιερά Σύνοδος και εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των ¾, μπορεί να προχωρήσει σε καταστατικές αλλαγές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες εκκλησιαστικές πληροφορίες, θα αποφευχθούν οι λεγόμενοι «διαξιφισμοί» στους οποίους έχει γίνει αναφορά, θα αποτραπούν οι έριδες μεταξύ ιερέων της ίδιας κοινότητας, θα περιοριστούν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες του λαού, ενώ παράλληλα θα μειωθεί και το οικονομικό κόστος.

Από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου ανέφερε πως από εδώ και πέρα μετά την αποκατάσταση πρόσβασης σε χώρους Μητρόπολης Πάφου, η Ιερά Σύνοδος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη και ακολούθως της διαδικασίας εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου.

ΚΥΠΕ