Το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας της Κύπρου διαψεύδει δηλώσεις δικηγόρου του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού για παραχώρηση δανείου στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με υψηλό επιτόκιο.

Με την ανακοίνωση δίνονται εξηγήσεις για τη διαχείριση των δανείων και γενικά για την οικονομική κατάσταση την οποίαν παρέλαβε ο νυν αρχιεπίσκοπος από τον προκάτοχο του και πως διαχειρίστηκε τα οικονομικά της Μητροπόλεως Πάφου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:

Σε σχέση με δηλώσεις στον ραδιοσταθμό «Πολίτης» του δικηγόρου του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, κ. Ειρηναίου Αντωνίου Γιακουμάκη, και στον εσφαλμένο και ανακριβή ισχυρισμό του ότι δήθεν δόθηκαν δάνεια στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με υψηλό επιτόκιο και προς πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων, αναφέρουμε τα εξής: Οι δηλώσεις του κ. Γιακουμάκη, αλλά και άλλες αυθαίρετες δηλώσεις και τοποθετήσεις τρίτων, αναφέρονται στην ύπαρξη δανείων πολλών εκατομμυρίων Ευρώ της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, αφήνοντας αβάσιμες και δυσφημιστικές υπόνοιες ως προς την οικονομική διαχείριση της Μητροπόλεως Πάφου επί Αρχιερατείας του νυν Αρχιεπισκόπου κ.κ. Γεωργίου, και προς τούτο θεωρούμε φρόνιμο και απαραίτητο να αναφέρουμε και να διευκρινίσουμε ότι, κατά τον χρόνο ανάληψης του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, από τον νυν Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γεώργιο, το 2006, προϋπήρχαν ήδη δάνεια πολλών εκατομμυρίων Ευρώ σε διάφορες τράπεζες, τα οποία έγιναν επί Αρχιερατείας του Προκατόχου του, και όχι επί Αρχιερατείας του νυν Αρχιεπισκόπου. Σημειώνουμε με έμφαση ότι τα εν λόγω δάνεια είχαν γίνει με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, της ανέγερσης πέραν των 50 Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, τη χρηματοδότηση πολλών άλλων υποδομών, με σκοπό να λειτουργήσει εύρυθμα η Ιερά Μητρόπολη Πάφου, καθώς και τη χρηματοδότηση επενδύσεων προς δημιουργία παγίων εσόδων της Μητροπόλεως προς εξυπηρέτηση του θρησκευτικού, εθνικού και φιλανθρωπικού της έργου.

2. Με την ανάληψη του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου από τον νυν Αρχιεπίσκοπο το 2006, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες και επαγγελματικές προσπάθειες και ενέργειες για εξεύρεση εσόδων μέσω στοχευμένων δικαιοπραξιών και ανάπτυξη των υφιστάμενων κατά τον ουσιώδη χρόνο επενδύσεων, αλλά και δημιουργία νέων επενδύσεων της Μητροπόλεως με σκοπό μέρος των εσόδων αυτών να καταβάλλονται προς εξόφληση των δανείων, κάτι που επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, διενεργήθηκαν και στοχευμένες αναδιαρθρώσεις και νέες συμφωνίες με τις συμβαλλόμενες Τράπεζες, και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα προς εξόφληση όλων των υφιστάμενων και προϋπαρχόντων δανείων, κάτι που και πάλι επετεύχθη με απόλυτη επιτυχία και είχε ως αποτέλεσμα όπως κατά την παράδοση της Μητροπόλεως από τον νυν Αρχιεπίσκοπο, τα δάνεια αυτά, να είναι κατά παρασάγγας λιγότερα από ότι όταν παρέλαβε ο ίδιος την Μητρόπολη. Σημειώνεται δε ότι, εάν δεν υπήρχε η οικονομική κρίση του 2013 και η πανδημία του κορωνοϊού, τα δάνεια αυτά θα ήταν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εξοφλημένα και αποπληρωμένα μέχρι το τέλος του 2022.

3. Το δάνειο στο οποίο αναφέρεται ο κ. Γιακουμάκης, αφορά την τελευταία δόση πολύ μεγαλύτερου δανείου, του οποίου εξοφλήθηκε το μεγαλύτερο μέρος, ως αναφερθήκαμε ανωτέρω, επί Αρχιερατείας του νυν Αρχιεπισκόπου.

4. Γύρω στον Νοέμβριο του 2023, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση με συγκεκριμένη Τράπεζα, με την οποία η Ιερά Μητρόπολη Πάφου διατηρούσε το δάνειο, και συμφώνησε όπως το δάνειο αυτό εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023, με τελευταία δόση, ύψους €2.944.205 πλέον τόκοι, ήτοι, Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού €3.240.594,75.

5. Εάν η Ιερά Μητρόπολη Πάφου δεν προχωρούσε στην εξόφληση του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023, θα προέκυπταν σοβαρές οικονομικές συνέπειες εις βάρος της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτόχρονης πολύ σημαντικής αύξησης του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού.

6. Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα και ρευστότητα να πληρώσει το εν λόγω ποσό, καθώς επίσης αδυνατούσε να εξασφαλίσει πρόσθετο ή άλλο δανεισμό από τραπεζικό οργανισμό για το αναγκαίο ποσό.

7. Η Ιερά Μητρόπολη Πάφου και ο Τέως Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός ζήτησαν από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο όπως βοηθήσει οικονομικά και χρηματοδοτήσει την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, προς εξόφληση του ως άνω ποσού των €3.240.594,75, μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023, για να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της στη συγκεκριμένη Τράπεζα, ούτως ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

8. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, επιθυμώντας να διευκολύνουν και να βοηθήσουν την Ιερά Μητρόπολη Πάφου και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Τυχικό, στα πρώτα βήματα της Αρχιερατείας του, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν σε σύναψη δανείου από Τράπεζα, με σκοπό να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο ποσό και να το παραχωρήσουν στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

9. Προς τούτο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, όπως η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου εξασφαλίσει δάνειο από Κυπριακή Τράπεζα ίσο με το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου προς την άλλη Τράπεζα ως αναφέρεται ανωτέρω και το συνολικό προϊόν του Τραπεζικού Δανείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου παραδοθεί υπό τη μορφή προσωρινής διευκόλυνσης από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου προς την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, η οποία με τη σειρά της, θα το καταβάλει προς την Τράπεζα στην οποία χρωστούσε προς πλήρη εξόφληση του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού.

10. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ανάλαβε και είναι υπεύθυνη για την πλήρη εξόφληση του Τραπεζικού Δανείου ακολουθώντας και τηρώντας πιστά όλες τις υποχρεώσεις ως αυτές συμφωνήθηκαν με την Τράπεζα που τη δανειοδότησε.

11. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και η Ιερά Μητρόπολη Πάφου την 28η Νοεμβρίου 2023, σύνηψαν γραπτή συμφωνία, όπου η Ιερά Μητρόπολη Πάφου θα μπορεί να εξοφλήσει προς τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου το δάνειο που ανέλαβε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, και το προϊόν του δανείου το παρέδωσε προς την Ιερά Μητρόπολη Πάφου για να εξυπηρετήσει τον δικό της δανεισμό και υποχρεώσεις ως το αίτημά της, πλέον τους τόκους ή/και έξοδα ή/και επιβαρύνσεις που θα προκύψουν επί του Τραπεζικού Δανείου όπως αυτά θα χρεωθούν από την Τράπεζα και μόνο, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

12. Σημειώνεται ότι όλες οι ενέργειες, συμφωνίες και δικαιοπραξίες έτυχαν μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου και έτυχαν της ανάλογης έγκρισης από αυτή πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

13. Ως εκ των πάνω, οι αυθαίρετοι και εσφαλμένοι ισχυρισμοί όπως αυτοί διατυπώθηκαν από τον δικηγόρο του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, κ. Ειρηναίο Αντωνίου Γιακουμάκη, αποτελούν ασύστολα, επιζήμια ψεύδη και δυσφημιστικές αναφορές τις οποίες καλείται άμεσα όπως ανεπιφύλακτα αποσύρει και απολογηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ Γεώργιος, καθώς και όλοι όσοι έχουν θιγεί, επιφυλάσσουν πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους για κατάλληλη θεραπεία και αποκατάσταση της αλήθειας και του καλού ονόματος της Εκκλησίας της Κύπρου.